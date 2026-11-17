W skrócie Do zderzenia dwóch pociągów pasażerskich doszło rano na wiadukcie w centrum Pragi, co spowodowało uszkodzenia obu składów oraz paraliż ruchu kolejowego.

Liczba osób poszkodowanych w wypadku szacowana jest na 30-40 osób, przy czym większość z nich odniosła jedynie lekkie obrażenia wymagające interwencji medycznej.

Na miejscu wypadku pracują strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego, a główne zadania służb skupiają się obecnie na przeprowadzeniu triażu wszystkich poszkodowanych.

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- Dwa pociągi pasażerskie zderzyły się w pobliżu stacji głównej. Na miejscu są strażacy z Administracji Kolejowej, strażacy z Pragi oraz ratownicy - powiedział w rozmowie z dziennikarzami Novinky Martin Kavka, rzecznik ds. sytuacji awaryjnych Administracji Kolei.

Zderzenie pociągów nastąpiło około godz. 7 na wiadukcie nad ulicą Seifertovą w Pradze. Oba składy uległy uszkodzeniu.

Pociągi zderzyły się w Pradze. Kilkadziesiąt poszkodowanych

Początkowo informowano o około 15 rannych, jednak po przystąpieniu służb do akcji ratunkowej liczba ta wzrosła do kilkudziesięciu - podał portal Novinky, powołując się na relacje służb. Z informacji portalu Denik wynika, że mowa o 30-40 poszkodowanych. Większość z nich to osoby lekko ranne.

"Na miejscu nadzwyczajnego zdarzenia interweniują strażacy w drugim stopniu alarmu. Głównym zadaniem jest triaż poszkodowanych osób" - przekazała w komunikacie na X praska straż pożarna.

Według wstępnych informacji pociągi zderzyły się z relatywnie niską prędkością, dzięki czemu udało się uniknąć tragedii. Dotąd nie ma informacji o możliwych przyczynach.

Czechy. Akcja służb na kolei, tory zablokowane

Po zdarzeniu ruch kolejowy został częściowo zablokowany - wstrzymane są odjazdy w stronę dzielnic Vysocany, Liben i Holesovice. Pociągi dalekobieżne są natomiast przekierowywane lub zatrzymywane na wcześniejszych stacjach. Utrudnienia mają potrwać kilka godzin.

Czeska policja opublikowała na platformie X nagranie, na którym widać liczne radiowozy i zespoły pogotowia ratunkowego, które ustawiły się na miejscu zderzenia pociągów.

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Minister transportu Czech Ivan Bednarik określił to wydarzenie jako poważne. Przekazał, że według jego informacje wszyscy pasażerowie, którzy podróżowali tymi składami, są już bezpieczni.

Koleje Czeskie zapewniły z kolei, że wypłacą odszkodowanie pasażerom obu pociągów - podał portal iDNES.



