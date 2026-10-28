W skrócie W hiszpańskiej prowincji Toledo doszło do zderzenia dwóch pociągów dużych prędkości, w wyniku którego zginęło co najmniej 46 osób.

Ruch kolejowy na linii łączącej Madryt z Andaluzją został wstrzymany, a na miejscu pracują służby ratunkowe.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez wyraził ubolewanie z powodu katastrofy i złożył kondolencje rodzinom ofiar oraz wszystkim poszkodowanym.

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"Do zdarzenia doszło między miejscowościami Mora, Orgaz i Urda (prowincja Toldeo - red.), na 118. kilometrze trasy" - przekazała spółka Adif w komunikacie zamieszczonym na platformie X.

Uczestniczyły w nim pociąg przewoźnika Renfe oraz pociąg firmy Iryo. Oba obsługiwały połączenie na trasie Madryt-Sewilla.

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"Ruch pociągów na linii dużych prędkości Madryt-Andaluzja został wstrzymany" - dodano w kolejnym komunikacie. Na miejsce skierowano pracowników zarządcy infrastruktury, firmy Adif, a także służby ratunkowe.

Groźny wypadek w Hiszpanii. Zderzyły się dwa pociągi, są ofiary i ranni

Według "El Pais" do wypadku doszło krótko po godzinie 9. Gazeta podała informację o dziesiątkach poszkodowanych. Na miejscu interweniowały trzy helikoptery medyczne - pisze "El Mundo". Zginęło co najmniej 46 osób - podał dziennik ABC, powołując się na obronę cywilną.

Świadkowie zdarzenia, cytowani przez "El Pais, opisali sytuację na miejscu jako "dantejską". Pasażer podróżujący w jednym z ostatnich wagonów poinformował gazetę, że około 40 minut po rozpoczęciu podróży odczuł "silne uderzenie".

Wciąż nie wiadomo, co mogło spowodować wypadek. "El Mundo" pisze o kilku scenariuszach, sugerując, że do katastrofy mogło dojść m.in. przez błąd maszynisty czy awarię sygnalizacji. Scenariusze te będą jednak weryfikowane. Gazeta dodaje, że wykoleiły się co najmniej trzy wagony.

"Jestem wstrząśnięty". Sanchez zabrał głos po katastrofie kolejowej

Głos po wypadku zabrał premier Hiszpanii, Pedro Sanchez. "Jestem wstrząśnięty poważnym wypadkiem kolejowym w Toledo" - napisał w mediach społecznościowych.

"Służby ratunkowe pracują na miejscu, niosąc pomoc poszkodowanym i dbając o ich bezpieczeństwo - działania te prowadzone są w ścisłej współpracy ze wszystkimi zaangażowanymi organami administracji" - zapewnił polityk.

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Sanchez przekazał także "wyrazy współczucia, solidarności i wsparcia wszystkim poszkodowanym oraz ich rodzinom".

Zderzenie pociągów w Hiszpanii. To kolejny niebezpieczny wypadek

Hiszpańskie media podkreślają, że był to kolejny niebezpieczny wypadek na hiszpańskiej kolei w ciągu ostatnich miesięcy. W styczniu co najmniej 39 osób zginęło w wyniku zderzenia dwóch pociągów dużych prędkości w Adamuz w prowincji Kordoba.

Wykolejenie pociągu Iryo spowodowało zderzenie z pociągiem Alvia. Kilka wagonów wypadło z torów. Zginął maszynista jednego z pociągów, a 48 osób trafiło do szpitali - przypomina "El Pais".

Gazeta wyraziła także obawy, iż środowy wypadek może ostatecznie okazać się tragiczniejszy w skutkach.

Źródła: "El Pais", "El Mudno", ABC, agencja Reutera



