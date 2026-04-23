W skrócie Dwa pociągi podmiejskie zderzyły się czołowo między Hillerod a Kagerup w Danii, a na miejscu jest szeroko zakrojona akcja ratunkowa.

Służby przekazały, że rannych zostało w sumie 17 osób, z czego cztery są w stanie krytycznym, a wszyscy poszkodowani zostali już przetransportowani do szpitala.

Droga między Isterodvejen a Kagerup została zamknięta i prawdopodobnie pozostanie nieprzejezdna przez dłuższy czas.

Jak donoszą dziennikarze "Ekstra Bladet" dwa podmiejskie pociągi miały zderzyć się czołowo między Hillerod a Kagerup w Isterodvejen w Danii. Na miejsce zaangażowano liczne służby, w tym śmigłowiec ratunkowy.

Policja potwierdziła doniesienia o rannych. Według wstępnych informacji na miejscu ma znajdować się około 60 osób. Informacja o wypadku trafiła do służb około 6.30.

Informacje o czterech osobach w stanie krytycznym przekazała agencja Ritzau, powołując się na stołeczne służby ratunkowe. Łącznie w wypadku rannych miało zostać 17 osób.

Dania. Zderzenie pociągów między Hillerod a Kagerup, dziesiątki rannych

Jak przekazali funkcjonariusze, pobliski odcinek drogi został zamknięty w związku z wypadkiem, na trasie nie kursują także żadne pociągi.

Wypadek kolejowy w Danii

"Jesteśmy obecni na trasie kolejowej między Hillerod a Kagerup, w pobliżu Isterodvejen, gdzie doszło do poważnego wypadku kolejowego. Zderzyły się tutaj dwa pociągi, na miejscu są licznie obecni funkcjonariusze policji i służb ratowniczych" - czytamy w komunikacie lokalnej policji.

"Droga między Isterodvejen a Kagerup jest zamknięta i prawdopodobnie pozostanie nieprzejezdna przez dłuższy czas. Prosimy podróżnych o przestrzeganie zakazów" - zaznaczono, dodając, że na ten moment służby nie są w stanie udzielić szczegółowych informacji o zdarzeniu.

Poważny wypadek kolejowy w Danii. Media: Od pięciu do dziesięciu rannych

Informacje o zderzeniu przekazała także Straż Pożarna Regionu Kopenhagi. Ratownicy podkreślili, że wszyscy podróżni zostali już ewakuowani z pociągów. Potwierdzili także informacje o rannych, choć nie podali ich dokładnej liczby. Wszyscy poszkodowani zostali już przetransportowani do szpitala.

Stacja DR poinformowała, powołując się na informacje otrzymane od dyżurnego z policji w Północnej Zelandii, o od pięciu do dziesięciu osobach rannych.

Według informacji agencji Ritzau na miejscu ma działać siedem karetek pogotowia, dwa samochody ratunkowe oraz trzy pojazdy do transportu chorych.

