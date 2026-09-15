Zderzenie łodzi w Wenecji. Nie żyją nowożeńcy

Dawid Kryska

Dawid Kryska

W Wenecji odnaleziono ciało 26-latki, która kilka dni temu zaginęła po zderzenia dwóch łodzi. Wypadku nie przeżył również 25-letni mąż kobiety, który zmarł w szpitalu. Z doniesień włoskich mediów wynika, że para pobrała się zaledwie trzy miesiące wcześniej.

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Kanał w Wenecji z motorówką, zabytkowe kamienice i portret pary w okrągłej ramce na tle nieba
Tragiczny wypadek w Wenecji. Nie żyją nowożeńcyNeedpix/FacebookPUSTE

W skrócie

  • W Wenecji w wyniku zderzenia łodzi rybackiej z taksówką wodną zginęła para nowożeńców.
  • Ciało 26-letniej kobiety, zaginionej po wypadku, odnaleziono w lagunie po kilku dniach poszukiwań.
  • Kierowca taksówki wodnej został zatrzymany i przesłuchany przez policję, a przyczynę wypadku ustalane są przez śledczych.
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O tragicznym finale poszukiwań kobiety poinformował burmistrz Wenecji Simone Venturini. Jak przekazał, ciało 26-latki zostało odnalezione w lagunie.

Tragiczny wypadek w Wenecji. Burmistrz potwierdza

"Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odnalezieniu w lagunie ciała Gabrielli Querino. To wiadomość, której nigdy nie chcielibyśmy przeczytać. Wraz z odnalezieniem jej ciała gaśnie również ostatnia nadzieja, a bolesna historia, która w ostatnich dniach trzymała całe nasze miasto w napięciu, dobiega końca" - napisał w mediach społecznościowych.

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"W takich chwilach słowa okazują się niewystarczające. Łączę się w myślach z rodzinami dwojga młodych ludzi, ich przyjaciółmi oraz wszystkimi, którzy ich znali i kochali. Składam im wyrazy najgłębszego współczucia - zarówno w imieniu własnym, jak i władz miasta" - dodał.

Podziękował również wszystkim, którzy byli zaangażowani w poszukiwania 26-latki.

Zderzenie łodzi w Wenecji. Zginęli nowożeńcy

Kobieta była poszukiwana od sobotniego poranka. To właśnie wtedy niewielka łódź rybacka, którą płynęła ze swoim mężem, zderzyła się z taksówką wodną na kanale Tessera.

W wyniku wypadku kobieta wpadła do kanału i zaginęła. Jej mąż został ciężko ranny. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie przeszedł pilną operację, jednak lekarzom nie udało się uratować jego życia.

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W sprawie wypadku trwa policyjne śledztwo. Kierowca taksówki wodnej, który nie doznał obrażeń, został zatrzymany i przesłuchany.

Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że do zdarzenia mogło dojść przez słabą widoczność. Śledczy badają również z jaką prędkością płynęła taksówka wodna.

- Nie widziałem jej. Nie widziałem łodzi w kanale, po prostu poczułem uderzenie - zeznał mężczyzna.

Włoskie media informują, że para, która mieszkała na weneckiej wyspie Burano, pobrała się zaledwie trzy miesiące wcześniej.

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