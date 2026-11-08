Zderzenie dwóch pociągów w Egipcie. Tragiczny bilans wypadku

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Co najmniej cztery osoby zginęły, a blisko 100 zostało rannych po zderzeniu dwóch pociągów w Egipcie. Jeden skład wjechał w drugi, co doprowadziło do wykolejenia się wagonów. Po wypadku pierwsze zarządzenie wydał prezydent Egiptu.

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Egipt. służby ratownicze i wrak pociągu na miejscu katastrofy kolejowej w dystrykcie Al-Ajjat.
Egipt. Zderzenie dwóch pociągów, tragiczny bilans wypadkuFAREED KOTBAFP

Do wypadku doszło w dystrykcie Al-Ajjat, około 76 km na południe od stolicy kraju, Kairu.

Państwowy urząd kolei poinformował, że pociąg kursujący na trasie Giza-Fajum uderzył w tył innego pociągu jadącego z Kairu do Asuanu, powodując wykolejenie kilku wagonów.

Na miejsce wypadku skierowano służby ratunkowe i ciężki sprzęt w celu przywrócenia normalnego ruchu kolejowego.

Sytuacja jest dynamiczna. Potwierdzono śmierć czterech osób. Kolejnych 88 jest poszkodowanych.

Tłum ludzi zgromadzony wokół wykolejonych wagonów pociągu leżących na polu, w tle palmy na tle zachodzącego słońca.
Egipt. Zderzenie pociągówFAREED KOTBAFP

Egipt. Tragedia na kolei, są ofiary i wielu rannych

Prezydent Egiptu Abdel Fatah el-Sisi ogłosił w mediach społecznościowych, że polecił przeprowadzić dochodzenie w sprawie wypadku, aby pociągnąć winnych do odpowiedzialności.

Jak przypomniała agencja Associated Press, we wrześniu 2025 roku w tym samym dystrykcie doszło do zderzenia dwóch pociągów towarowych, w wyniku którego obrażenia odnieśli maszynista oraz jego pomocnik.

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