Do wypadku doszło w dystrykcie Al-Ajjat, około 76 km na południe od stolicy kraju, Kairu.

Państwowy urząd kolei poinformował, że pociąg kursujący na trasie Giza-Fajum uderzył w tył innego pociągu jadącego z Kairu do Asuanu, powodując wykolejenie kilku wagonów.

Na miejsce wypadku skierowano służby ratunkowe i ciężki sprzęt w celu przywrócenia normalnego ruchu kolejowego.

Sytuacja jest dynamiczna. Potwierdzono śmierć czterech osób. Kolejnych 88 jest poszkodowanych.

Egipt. Zderzenie pociągów FAREED KOTB AFP

Egipt. Tragedia na kolei, są ofiary i wielu rannych

Prezydent Egiptu Abdel Fatah el-Sisi ogłosił w mediach społecznościowych, że polecił przeprowadzić dochodzenie w sprawie wypadku, aby pociągnąć winnych do odpowiedzialności.

Jak przypomniała agencja Associated Press, we wrześniu 2025 roku w tym samym dystrykcie doszło do zderzenia dwóch pociągów towarowych, w wyniku którego obrażenia odnieśli maszynista oraz jego pomocnik.



