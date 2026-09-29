W skrócie Polski kierowca ciężarówki został poważnie ranny w wypadku na autostradzie D5 koło Mýta, a po wydobyciu z kabiny przetransportowano go śmigłowcem do szpitala w Pilźnie.

Do zderzenia dwóch ciężarówek doszło we wtorek przed godziną 14:30 na 50. kilometrze autostrady D5, a w akcji ratunkowej uczestniczyli strażacy oraz lotnicze pogotowie ratunkowe.

W wyniku wypadku ruch na autostradzie D5 został całkowicie wstrzymany w obu kierunkach, tworzyły się kilkukilometrowe korki, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane przez czeskie służby.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Do wypadku z udziałem Polaka doszło we wtorek późnym południem na 50. kilometrze autostrady D5 w pobliżu Mýta w powiecie Rokycany.

Polski kierowca ciężko ranny w Czechach

Według rzecznika straży pożarnej kraju pilzneńskiego Petra Poncara jeden z samochodów ciężarowych uderzył w tył jadącego przed nim pojazdu.

- Prowadzimy akcję wydobywania osoby z ciężarówki przy użyciu dwóch zestawów narzędzi ratowniczych - informował Poncar na początku działań służb.

Na miejsce wysłano karetkę oraz samochód z lekarzem z bazy pogotowia ratunkowego w Rokycanach. Do wypadku wezwano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.

Po skomplikowanej akcji strażacy wydobyli z ciężarówki polskiego kierowcę.

- Następnie, przytomny, z ciężkimi obrażeniami został przetransportowany drogą lotniczą do Szpitala Uniwersyteckiego w Pilźnie - przekazał rzecznik regionalnego pogotowia ratunkowego Luboš Bouček.

Zderzenie ciężarówek na czeskiej autostradzie D5. Utworzyły się potężne korki

Ze względu na działania ratowników policja początkowo całkowicie zamknęła jezdnię D5 w kierunku Pragi. Funkcjonariusze apelowali do kierowców o tworzenie korytarza życia i ostrzegali przed dużymi utrudnieniami.

Z powodów bezpieczeństwa zamknięto następnie także przeciwną jezdnię - prowadzącą z Pragi w kierunku Rozvadova i granicy z Niemcami. Tym samym ruch w miejscu wypadku został czasowo wstrzymany w obu kierunkach.

Około godz. 16 policja poinformowała o ponownym otwarciu trasy w kierunku Rozvadova. Utrudnienia obejmowały odcinek pomiędzy węzłami Mýto i Cerhovice. W kierunku Pragi tworzyły się kilkukilometrowe korki.

Okoliczności wypadku są wyjaśniane przez czeskie służby.

Źródło: Denik, iDNES



