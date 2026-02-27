Zdemolował piramidę na oczach wycieczki. Jest przewodnikiem
Przewodnik egipskiej wycieczki został zatrzymany po tym, jak wyszło na jaw, że zdemolował ścianę liczącej 4 tysiące lat piramidy Unisa w Sakkarze. Mężczyzna przyznał się do winy. Zgodnie z lokalnym prawem grozić mu może kara pozbawienia wolności.
W skrócie
- Przewodnik egipskiej wycieczki zdemolował ścianę piramidy Unisa w Sakkarze.
- Nagranie z incydentu trafiło do mediów społecznościowych, przewodnik został zatrzymany i przyznał się do winy.
- Profesjonaliści usunęli szkody, a przewodnikowi grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności.
Nagranie przedstawiające skandaliczny wybryk przewodnika trafiło do mediów społecznościowych. Zobaczyć można na nim szkody wyrządzone przez mężczyznę - wyryte nieznanym narzędziem rysunki na zewnętrznej ścianie piramidy.
Do incydentu doszło prawdopodobnie na oczach turystów. Na filmiku widać dwóch mężczyzn przysłuchujących się przewodnikowi. Chwilę później sprawca próbował bezskutecznie zetrzeć ślady z płyty.
Przewodnik zdemolował piramidę. Trafił do aresztu
Egipskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o wszczęciu śledztwa po odnalezieniu publikacji w internecie. We wpisie w serwisie X resort wskazał, że podjęto kroki prawne.
Inspektor ds. Zabytków złożył zawiadomienie w Komisariacie Policji Turystycznej w Sakkarze, co doprowadziło do zidentyfikowania sprawcy. Przewodnik został zatrzymany i przesłuchany.
Wandal przyznał się do winy. Wedle zapisów egipskiej ustawy o ochronie zabytków za działania polegające na pisaniu lub niszczeniu stanowisk archeologicznych, jego czyn może zostać ukarany surową grzywną, a nawet pozbawieniem wolności.
Akt wandalizmu w Egipcie. Specjaliści usunęli szkody z piramidy
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Egiptu poinformowało, że szkoda została usunięta przez profesjonalistów. Choć nie podano o którą piramidę chodzi, lokalne media wskazują, że mowa o liczącej 4 tysiące lat piramidzie Unisa w Sakkarze.
Grobowiec jest pierwszym w historii, na którego ścianach w przedsionku i komorze grobowej umieszczono hieroglificzne inskrypcje. Dziś znane są jako Teksty Piramid. W XIX wieku odkrył je francuski egiptolog, Gaston Maspero.
Unis był ostatnim faraonem V dynastii. Jego kompleks grobowy sąsiaduje z grobowcami Dżesera, Tetiego i Sechemcheta. Jest najmniejszy, co egiptolodzy poczytują jako symboliczny dowód na osłabienie władzy u schyłku dynastii.
