Zdecydowane stanowisko von der Leyen. "Nazwijmy to po imieniu"

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Aktualizacja

Europa stoi w obliczu wojny hybrydowej - stwierdziła w środę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak dodała, incydenty z dronami są częścią "niepokojącego trendu rosnących zagrożeń". - Musimy odpowiedzieć środkami wykraczającymi poza tradycyjną obronę - nadmieniła von der Leyen.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen
Przewodnicząca KE Ursula von der LeyenOmar Havana/ StringerGetty Images

W skrócie

  • Ursula von der Leyen ostrzega przed wojną hybrydową wymierzoną w Europę.
  • Incydenty z dronami nad krajami UE uznaje za element eskalującej kampanii destabilizacyjnej.
  • Szefowa KE apeluje o nowe podejście do obrony oraz jedność w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.
Słowa szefowej Komisji Europejskiej padły podczas wygłaszanego przez nią przemówienia w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Ursula von der Leyen odniosła się w nim m.in. do niedawnej serii incydentów z udziałem bezzałogowców nad europejskimi krajami.

Drony nad krajami UE, Ursula von der Leyen o zagrożeniach. "To wojna hybrydowa"

- Ostatnie incydenty z udziałem dronów i inne naruszenia przestrzeni powietrznej pokazują, że Europa stoi w obliczu wojny hybrydowej, na którą musi odpowiedzieć środkami wykraczającymi poza tradycyjną obronę - stwierdziła przewodnicząca KE.

W ocenie von der Leyen, "nie są to przypadkowe akty nękania" państw członkowskich Unii Europejskiej i NATO.

    - To spójna i eskalująca kampania mająca na celu destabilizację naszych obywateli, sprawdzenie naszej determinacji, podzielenie UE i osłabienie naszego wsparcia dla Ukrainy - podkreśliła.

    Szefowa KE dodała również, że "nadszedł czas, aby nazwać to po imieniu - jest to wojna hybrydowa".

    Szefowa KE wskazała na cel Rosji. "Sianie podziałów w Europie"

    W swoim przemówieniu przed Parlamentem Europejskim Ursula von der Leyen nie wskazała wprost, że za wszystkimi wspomnianymi incydentami z dronami stoi Federacja Rosyjska. W niektórych przypadkach zrobili to natomiast europejscy urzędnicy.

    Jak stwierdziła przewodnicząca Komisji Europejskiej, jasne jest, iż celem Moskwy jest "sianie podziałów w Europie". Jej zdaniem walka z rosyjską wojną hybrydową nie opiera się tylko tradycyjnej obronie.

    - Wymaga to od nas wszystkich nowego sposobu myślenia. Możemy albo się wycofać i patrzeć, jak rosyjskie zagrożenia się nasilają, albo stawić im czoła, zachowując jedność, odstraszanie i determinację - podkreślała von der Leyen.

    Zaznaczyła jednocześnie, że "każdy, kto chce wystawić nas na szkodę", musi zostać powstrzymany. Szefowa KE dodała też, że "nie można unikać przypisywania odpowiedzialności za wypadki".

    Źródło: Reuters

