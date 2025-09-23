Zdecydowane stanowisko NATO. "Rosja nie powinna mieć wątpliwości"

We wtorek w Brukseli odbyło się spotkanie Rady Północnoatlantyckiej. Rada zebrała się na prośbę Estonii, zgodnie z artykułem 4. Traktatu Północnoatlantyckiego.

Podczas spotkania Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie gen. Alexus Grynkewich poinformował o incydencie, w którym trzy uzbrojone rosyjskie samoloty MiG-31 naruszyły estońską przestrzeń powietrzną i pozostawały w niej przez ok. 12 minut.

NATO ostrzega Rosję. "Nie powinna mieć żadnych wątpliwości"

Po spotkaniu NATO wydało komunikat, w którym potępiono naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję.

Według Sojuszu incydent ten był częścią serii ostatnich działań, które miały charakter "eskalacyjny, wiązały się z błędną oceną ryzyka i zagrażały życiu".

"Rosja nie powinna mieć żadnych wątpliwości: NATO i sojusznicy wykorzystają, zgodnie z prawem międzynarodowym, wszystkie niezbędne środki militarne i niemilitarne, aby bronić się i powstrzymać wszelkie zagrożenia ze wszystkich stron" - czytamy w oświadczeniu.

- Sojusznicy ponownie potwierdzili, że nasze wspólne zaangażowanie w kolektywną obronę jest niezachwiane - powiedział po spotkaniu Rady Północnoatlantyckiej sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

- Nie chcemy widzieć kontynuacji takich niebezpiecznych zachowań Rosji - podkreślił.

- Jesteśmy gotowi nadal bronić każdego centymetra terytorium NATO - dodał.

- Będziemy zwiększać naszą elastyczność i obronę na wschodniej flance i wszędzie tam, gdzie będzie to potrzebne - zapowiedział Rutte.

Przedstawiciel Rosji odpiera zarzuty. "Nie przedstawiono żadnych dowodów"

W poniedziałek na temat incydentu z rosyjskimi myśliwcami nad Estonią dyskutowano na forum ONZ.

Przedstawiciel Rosji w tym gremium, Dmitrij Polański odrzucił oskarżenia Estonii, twierdząc, że "nie ma żadnych dowodów" na udział Moskwy w tym incydencie.

- Pojawiły się zarzuty, że Rosja jest winna wtargnięcia w przestrzeń powietrzną Estonii. Jak zawsze nie przedstawiono jednak żadnych dowodów, poza rusofobiczną histerią - powiedział.

- Fakty pokazują, że 19 września trzy rosyjskie myśliwce wykonały planowany lot z Karelii do lotniska w obwodzie kaliningradzkim. Wszystko przebiegło zgodnie z międzynarodowymi zasadami, a samoloty nie zeszły z ustalonej trasy i nie naruszyły estońskiej przestrzeni powietrznej - zadeklarował.

Jak dodał "ich trasa przebiegała nad neutralnymi wodami morza Bałtyckiego".

- Tallin jednak nie chce tego sprawdzić. Sprzeciwiają się zdrowemu rozsądkowi, sprzeciwiają się faktom, aby siać histerię i podżegać do działań antyrosyjskich - powiedział.

- Potępiamy takie nieodpowiedzialne zachowania - podsumował.

Wkrótce więcej informacji.

Lewica chce nocnej prohibicji w całej Polsce. Minister sportu w ''Graffiti'': To dobry, słuszny kierunek Polsat News Polsat News