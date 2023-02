Burmistrz Linden napisał w mediach społecznościowych, że dzieci miały 13 i 14 lat. "Nie ma słów, aby opisać tragedię. Złamane serce i żal" - podkreślił we wpisie Derek Armstead.

Sąsiedzi: To była normalna rodzina

Według sąsiadów rodzina wprowadziła się do domu w 2007 roku. Mężczyzna pracował jako elektryk, kobieta była kosmetyczką. "To normalna rodzina. Dlatego nie można w to uwierzyć" - powiedział 56-letni Angel Montanez, cytowany przez "New York Post".

Montanez był w bliskim kontakcie ze zmarłymi. Wspólnie odwozili swoje dzieci do szkoły. Tak było na przykład w ubiegłym tygodniu. "Nigdy bym nie pomyślała, że to będzie ostatni raz" - mówi żona Montaneza, 47-letnia Marianela.

Kobieta wspomina też swoją ostatnią rozmowę z zamordowaną koleżanką. "Opowiadała o ubezpieczeniach, wydatkach, balu szkolnym dzieci. Nie wspominała o żadnych problemach" - zaznaczyła.

Z kolei 76-letnia Digna Alvarez podkreśla, że u sąsiadów nigdy nie słyszała bójek, a ojca opisała jako przyjaznego i chętnego do pomocy. "Był bardzo miłą osobą, nie wiem co się z stało" - dodała.

Okoliczności zdarzenia ma wyjaśnić śledztwo policji. Funkcjonariusze podkreślają, że nie ma zagrożenia dla lokalnej społeczności.

Zdjęcie Gdzie szukać pomocy? / materiały prasowe