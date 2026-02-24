W skrócie Zbigniew Ziobro skrytykował Petera Magyara za udział w imprezie, na której miały pojawić się nielegalne substancje.

Ziobro podważył wiarygodność Magyara jako kandydata na premiera ze względu na brak reakcji wobec obecności środków odurzających.

Peter Magyar zapowiedział, że w przypadku wygranej w wyborach Zbigniew Ziobro zostanie ekstradowany z Węgier.

Na początku lutego Peter Magyar odniósł się do nieopublikowanych dotąd nagrań z nieoficjalnej imprezy zwolenników partii TISZA, zarzucając rządowi próbę szantażowania go przed wyborami. Na nagraniu widoczne mają być narkotyki, jednak lider węgierskiej opozycji, twierdzi, że ich nie zażywał.

"Ze zdumieniem przeczytałem pana wynurzenia o narkotykach na imprezie z Pana udziałem. Jako wieloletni Prokurator Generalny walczyłem z mafią handlującą 'białą śmiercią'" - przekazał Zbigniew Ziobro za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Widziałem ofiary, tragedię uzależnionych. Niestety też martwych młodych ludzi. Boss jednej z grup narkotykowych wydał na mnie wyrok śmierci" - przekazał przebywający na Węgrzech były minister sprawiedliwości.

Węgry. Ziobro do lidera węgierskiej opozycji: "Czy tak postępuje kandydat na premiera?"

Na początku lutego węgierski polityk wyjaśnił w specjalnym nagraniu, że wspomniany film miał na celu zdyskredytowanie go przed wyborami.

- Na stole znajdował się alkohol i substancje przypominające narkotyki. Nie dotknąłem ani nie spożyłem niczego z tego stołu. Po pewnym czasie poszliśmy z Evelin (była partnerka Magyara - red.) do pokoju i za obopólną zgodą odbyliśmy stosunek seksualny - mówił w filmie Magyar.

Według Zbigniewa Ziobry kolejnym premierem Węgier nie powinien zostać ktoś, kto, będąc świadkiem zażywania narkotyków, nie powiadomił służb.

"Całonocne imprezy z rozsypanymi dragami w pokoju, zero zgłoszenia na policję. Czy tak postępuje kandydat na premiera? Jak ochroni Pan węgierską młodzież przed tragedią?" - zwrócił się do Magyara Ziobro, zaznacząjąc że ze handlem narkotykami stoją zorganizowane grupy przestępcze.

"Takie czyny mówią prawdę o człowieku, a nie piękne słowa, które każdy może wygłaszać" - skomentował Ziobro.

Azyl na Węgrzech. Po zwycięstwie Magyara Ziobro może zostać ekstradowany

Według Ziobry Magyar ze względu na swoją postawę i wypowiedzi dotyczące narkotyków nie zasługuje na zwycięstwo w kwietniowych wyborach.

"Spojrzyj w oczy węgierskim matkom: ich dzieci zasługują na bezpieczeństwo i odpowiedzialnego lidera, nie lekkoducha! Nie sądzę aby gdziekolwiek w Europie wyborcy chcieliby powierzyć władzę komuś tak nieodpowiedzialnemu" - ocenił Ziobro.

Poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości listem gończym Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech, gdzie w grudniu 2025 r. otrzymał azyl polityczny.

W połowie lutego Peter Magyar zapowiedział, że jeśli wygra wybory, to pierwszego dnia po sformowaniu rządu Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski zostaną ekstradowani z Węgier.

