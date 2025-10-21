We wtorek włoskie media opisały historię 40-letniego Polaka, który dopuścił się kradzieży na terenie Pompejów.

Zbierał kamienie w starożytnym mieście. Polak odpowie za kradzież

Park archeologiczny, który znajduje się na terenie starożytnego miasta pogrzebanego przez Wezuwiusza, jest jedną z najchętniej odwiedzanych atrakcji południowych Włoch.

Podczas wizyty w ruinach 40-latek z Polski zbierał z alejek kamienie, które chował do plecaka i planował zabrać do kraju.

Proceder zauważyła jednak ochrona parku, która przy wyjściu wspólnie z karabinierami zatrzymała mężczyznę.

40-latek przyznał się do zabrania kamieni, ale tłumaczył, że nie wiedział, iż jest to zabronione.

Mężczyzna zwrócił je pracownikom parku archeologicznego, jednak nie ominą go konsekwencje. Włoskie media podają, że 40-latek odpowie za kradzież kwalifikowaną.

Pompeje, miasto pogrzebane przez Wezuwiusza

Położone we Włoszech Pompeje, starożytne miasto u stóp Wezuwiusza, zostały zniszczone w wyniku gwałtownej erupcji w 79 r. n.e.

Eksplozja była tak nagła i potężna, że zginęli wszyscy, którzy nie zdążyli uciec. Popiół wulkaniczny natychmiast pogrzebał miasto.

Ruiny Pompejów odkryte zostały w XVI wieku, a pierwsze wykopaliska rozpoczęto w roku 1748. Do tego czasu znaleziono ponad 1500 z szacowanych 2 tys. ofiar.

Popiół wulkaniczny zachował budowle czy przedmioty, pokazując ówczesne realia życia. Pompeje wpisane są na listę UNESCO.

Pod koniec ubiegłego roku kierownictwo Parku Archeologicznego w Pompejach ogłosiło, że wprowadza limit dzienny turystów do 20 tys. osób dziennie. Decyzja zapadła po tym, jak latem starożytne ruiny odwiedzało nawet 36 tys. turystów w ciągu dnia, co przełożyło się na 4 mln wizyt latem.

Źródło: ANSA, ilmattino.it

