Zbiera puszki, a tak naprawdę jest milionerką. Obróciła zabytek w ruinę

Władze Nowego Jorku zdecydowały o wyburzeniu 125-letniego budynku przy 451 Convent Ave. Należy on do 71-letniej Lisy Fiekowsky znanej jako "kobieta z torbami". Mimo milionów na koncie stała się sławna z jeżdżenia po Brooklynie zdezelowanym autem i dorabianiem na zbieraniu puszek. Przez lata kobieta ignorowała wezwania do naprawy nieruchomości. Teraz okazuje się, że na zburzeniu budynku może... dodatkowo zarobić.

