Zbadano umysły pierwszych nazistów. "Kult Fuehrera napisany niemal religijnym tonem"

Oprac.: Joanna Mazur Świat

"Nienawiść do Żydów", "kult 'Fuehrera', napisany niemal religijnym tonem" oraz zaniedbywanie życia rodzinnego - można wyczytać z opisów pierwszy niemieckich nazistów. W 1934 roku Theodore Abel, socjolog z Nowego Jorku, postanowił dowiedzieć się, co skłoniło ludzi do przyłączania się do partii nazistowskiej w Niemczech. Aby zobaczyć, co działo się w umysłach nazistów, zebrał wypowiedzi od kilkuset sympatyków.

Zdjęcie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, zdj. ilustracyjne / WOJCIECH STROZYK/REPORTER / East News