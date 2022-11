O zdarzeniu służby powiadomił właściciel domu w San Antonio w stanie Teksas. Jak przekazał, 23-letnia Senaida Soto podpaliła mieszkanie i ukradła kilka przedmiotów. Według informacji przekazanych przez policję Soto związana była z jednym z członków rodziny właściciela domu.

USA. Podpaliła dom chłopaka z zazdrości

23-latka miała zdecydować się na podpalenie po tym, gdy zadzwoniła do swojego chłopaka poprzez FaceTome i odebrała nieznajoma kobieta.

Po zakończeniu połączenia, obawiając się zdrady, Senaida Soto poszła do domu chłopaka i podpaliła kanapę. Ogień szybko rozniósł się wewnątrz, doprowadzając do zniszczeń na kwotę 50 tys. dolarów (ponad 220 tys. zł). Jak się okazało później, nieznajoma kobieta, która odebrała telefon, to krewna chłopaka Soto.

Według policji Senaida Soto po podłożeniu ognia zadzwoniła do swojego chłopaka i powiedziała: - Mam nadzieję, że z twoim domem wszystko będzie dobrze.



Biuro szeryfa Bexar County przekazało, że Soto została aresztowana w poniedziałek około godz. 14:30. 23-latce za włamanie postawiono zrzut popełnienia przestępstwa 2 stopnia i 1 stopnia za podpalenie.