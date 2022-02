Zażądał kluczy do pałacu w Mediolanie. Podał się za potomka dynastii

Oprac.: Anna Nicz Świat

37-letni Australijczyk przyjechał w środę do Pałacu Królewskiego w Mediolanie i zażądał kluczy do obiektu. Twierdził, że jest potomkiem dynastii sabaudzkiej i będzie mieszkał w pałacu jako jego właściciel. Mężczyzna miał ze sobą walizki. Z terenu pałacu zabrało go dziesięciu policjantów.

Zdjęcie Pałac Królewski w Mediolanie / zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL