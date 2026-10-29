W skrócie Senator Richard Blumenthal ostrzegł firmy żeglugowe przed transportem rosyjskiego oleju napędowego do USA, uznając takie działania za naruszenie ustawy z 2022 roku.

Blumenthal wystosował list do greckiego armatora Eastern Mediterranean Maritime Limited w sprawie tankowca Agioi Fanenderes, żądając przerwania dostaw rosyjskiego paliwa.

Zgodnie z zawartym w październiku porozumieniem, Rosja ma dostarczyć na rynek amerykański ponad 300 tys. ton diesla, przy czym pierwszy statek ma dotrzeć 7 listopada.

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Richard Blumenthal, demokratyczny senator z Connecticut, przestrzegł firmy transportowe, które przewożą rosyjski olej napędowy, który nazwał "nielegalnym".

"Wysyłam stanowcze ostrzeżenie do firm żeglugowych, których tankowce transportują nielegalny rosyjski olej napędowy do naszych portów. Zmieńcie kurs, póki jeszcze jest na to czas" - napisał na platformie X Blumenthal.

Amerykański senator ostrzega. Zwrócił się do firmy transportującej rosyjską ropę

Jak dodał dostarczenie ropy "naruszy jasną ustawę z 2022 roku, która zakazuje importu rosyjskiego paliwa. Żaden prezydent nie może jednostronnie uchylić tej ustawy". Senator do wpisu załączył list do dyrektora zarządzającego greckiej spółki Eastern Mediterranean Maritime Limited (EASTMED) Athanasiosa Martinosa.

W dokumencie wskazał, że tankowiec Agioi Fanenderes, płynący pod banderą Malty, wypłynął z rosyjskiego portu 22 października z 40 tys. tonami rosyjskiego oleju napędowego.

Blumenthal domagał się, aby w przyszłości "firma powstrzymała się od transakcji dotyczących rosyjskiego oleju napędowego, zgodnie z prawem obowiązującym w Stanach Zjednoczonych.

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Zażądał ponadto podania nazwisk sprzedającego, kupującego, czarterującego, ubezpieczyciela, operatora terminalu oraz osoby odpowiedzialnej za dystrybucję paliwa. "Zgoda Trumpa nie zwalnia z odpowiedzialności prawnej i moralnej. Jesteście współsprawcą - pomagacie i wspieracie osoby uchylające się od sankcji. Dla zysku" - podsumował senator.

Porozumienie USA-Rosja. Pierwszy z rosyjską ropą już płynie

Porozumienie Rosji i Stanów Zjednoczonych w sprawie dostaw oleju napędowego miało miejsce na początku października. Zgodnie z ustaleniami Moskwa ma "natychmiast" dostarczyć ponad 300 tys. ton diesla na rynek amerykański i światowy.

Kolejne 500 tys. ton ma pojawić się w listopadzie, a następnie kolejny milion. Trump przekonuje, że w zależności od stanu rosyjksihc rafinerii Rosja ma w krótkim czasie dostarczyć później jeszcze trzy miliony ton oleju napędowego.

Zgodnie z dokumentem opublikowanym przez Blumenthala, pierwszy statek z rosyjską ropą ma dotrzeć do USA 7 listopada.



