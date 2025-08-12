W skrócie Korea Północna przeprowadziła "zawody strzeleckie", aby sprawdzić gotowość bojową armii przed wspólnymi manewrami Korei Południowej i USA.

W ćwiczeniach uczestniczyły pododdziały wyposażone w moździerze różnych kalibrów, a najlepsi żołnierze zostali wyróżnieni medalami i odznakami.

Pjongjang określa działania Seulu i Waszyngtonu jako "próbę inwazji", zaś sojusznicy przekonują, że ich manewry mają charakter defensywny.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Armia Korei Północnej zorganizowała w poniedziałek "zawody strzeleckie", w których wzięły udział pododdziały wyposażone w moździerze różnych kalibrów - przekazała w komunikacie państwowa agencja KCNA.

"Celem konkursu było sprawdzenie i ocena biegłości pododdziałów artylerii w metodzie prowadzenia działań bojowych" - czytamy.

Grupa, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, wygrała zawody, a jej żołnierze otrzymali medale i "odznaki mistrzowskie dla najlepszych strzelców".

Ćwiczenia prowadził wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej Partii Pracy Korei, Pak Jong Chon. Na poligonie zabrakło przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una.

Korea Północna urządziła zawody strzeleckie. "Zdolność do powstrzymania gangsterów"

W komunikacie nie podano miejsca, w którym odbywały się ćwiczenia, ani liczby sprzętu czy żołnierzy biorących w nich udział.

Na zdjęciach udostępnionych przez agencję KCNA widać co najmniej sześć załóg ostrzeliwujących oznaczone obszary terytorium.

Pjongjang oświadczył, że zawody miały na celu "doskonalenie umiejętności prowadzenia wojny i gotowości bojowej całej armii".

"Ćwiczenia strzeleckie stały się okazją do zademonstrowania silnej woli armii w zakresie skutecznego powstrzymania gangsterów na terenach przygranicznych oraz niezawodnej obrony bezpieczeństwa i suwerenności państwa przy użyciu przytłaczającej siły bojowej" - podano.

Według Pjongjangu "ćwiczenia strzeleckie w pełni potwierdziły wysoką sprawność bojową i regularną mobilizację" północnokoreańskiej armii.

Manewry Korei Południowej i USA. Pjongjang grzmi o "próbie przed inwazją"

Ćwiczenia północnokoreańskiej armii - jak te poniedziałkowe - stanowią część regularnych letnich manewrów, które odbywają się od lipca do września w odpowiedzi na coroczne wspólne ćwiczenia wojskowe Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych - w tym roku zaplanowane na 18-28 sierpnia.

Korea Północna nazwała manewry Seulu i Waszyngtonu "próbą przed inwazją na Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną". Sojusznicy z kolei twierdzą, że ich wspólne ćwiczenia mają charakter defensywny.

Korea Południowa odnotowała, że tegoroczne północnokoreańskie treningi armii nie wydają się być prowadzone na dużą skalę, ponieważ zaangażowano w nie mniejszą liczbę personelu i broni niż zwykle, były stosunkowo mniej skomplikowane, a przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un nie zdecydował się na ich obserwowanie.

Jabłoński w ''Graffiti'' o promowaniu Bandery i UPA na Stadionie Narodowym: Odesłać na Ukrainę i wysłać na front Polsat News Polsat News