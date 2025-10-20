Noworodek pozostawiony na stacji metra Midtown na Manhattanie - informuje stacja ABC News.

Miejscowe służby podają, że w poniedziałkowy poranek w godzinach szczytu w metrze w Nowym Jorku znaleziono owiniętą w koc dziewczynkę.

USA: W metrze w Nowym Jorku znaleziono noworodka

Nowojorskie służby zostały zaalarmowane po anonimowym telefonie.

Jak poinformowała policja, noworodka znaleziono tuż przed godziną 9:30 czasu miejscowego na schodach prowadzących na peron.

Wejście do stacji metra Midtown Manhattan znajduje się na rogu Wschodniej 34. Ulicy i 17. Alei.

Jak powiedział dziennikarzom Demetrius Crichlow, prezes New York City Transit, która odpowiada za transport publiczny w amerykańskiej metropolii, na miejsce natychmiast przyjechały zastępy policji i straży pożarnej.

"Cud" w nowojorskim metrze. Dziewczynka trafiła do szpitala

Służby przekazały później, że dziecko było przytomne i świadome w czasie transportu do szpitala. Przyjęto je w stabilnym stanie.

- Nazywam to cudem na 34. Ulicy, może tylko trochę wcześniejszym - skomentował Crichlow. - Jestem po prostu wdzięczny nowojorskiej policji za interwencję i opiekę nad dzieckiem - dodał.

Policja poinformowała z kolei, że prowadzi śledztwo w tej sprawie.

Źródło: ABC News

