Zawiniątko znalezione na stacji metra. "Nazywam to cudem"
Anonimowy telefon postawił służby w Nowym Jorku na równe nogi. Zgłoszenie dotyczyło jednej ze stacji metra na Manhattanie. Policjanci na schodach prowadzących na peron znaleźli noworodka owiniętego w koc. Amerykańskie media opisują zdarzenie jako "cud", do którego doszło "może tylko trochę przed czasem".
Noworodek pozostawiony na stacji metra Midtown na Manhattanie - informuje stacja ABC News.
Miejscowe służby podają, że w poniedziałkowy poranek w godzinach szczytu w metrze w Nowym Jorku znaleziono owiniętą w koc dziewczynkę.
USA: W metrze w Nowym Jorku znaleziono noworodka
Nowojorskie służby zostały zaalarmowane po anonimowym telefonie.
Jak poinformowała policja, noworodka znaleziono tuż przed godziną 9:30 czasu miejscowego na schodach prowadzących na peron.
Wejście do stacji metra Midtown Manhattan znajduje się na rogu Wschodniej 34. Ulicy i 17. Alei.
Jak powiedział dziennikarzom Demetrius Crichlow, prezes New York City Transit, która odpowiada za transport publiczny w amerykańskiej metropolii, na miejsce natychmiast przyjechały zastępy policji i straży pożarnej.
"Cud" w nowojorskim metrze. Dziewczynka trafiła do szpitala
Służby przekazały później, że dziecko było przytomne i świadome w czasie transportu do szpitala. Przyjęto je w stabilnym stanie.
- Nazywam to cudem na 34. Ulicy, może tylko trochę wcześniejszym - skomentował Crichlow. - Jestem po prostu wdzięczny nowojorskiej policji za interwencję i opiekę nad dzieckiem - dodał.
Policja poinformowała z kolei, że prowadzi śledztwo w tej sprawie.
Źródło: ABC News