W skrócie W obwodzie chersońskim od 29 października trwa lokalny rozejm, dzięki któremu w piątek do miasta Ołeszki ma dotrzeć pierwszy transport pomocy humanitarnej.

Działania są prowadzone w ramach porozumienia, które ma potrwać do 1 listopada i umożliwia dostarczenie zaopatrzenia oraz ewakuację około dwóch tysięcy cywilów.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Łubinec podziękował Melanii Trump za jej osobiste zaangażowanie w misję humanitarną dla mieszkańców Ołeszek.

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W czwartek rozpoczął się tymczasowy lokalny rozejm w walkach rosyjsko-ukraińskich. Dotyczy on miasta Ołeszki w obwodzie chersońskim. Dmytro Łubinec przekazał, że pierwszy transport pomocy humanitarnej dotrze do miasta w piątek. Według informacji rzecznika praw obywatelskich Ukrainy porozumienie o wstrzymaniu ognia jest przestrzegane.

"Rozminowywanie przebiega pomyślnie. Przygotowujemy pomoc humanitarną dla mieszkańców Ołeszek. Obecnie trwa rozminowywanie tras, niezbędnych do przeprowadzenia misji humanitarnej. Równolegle kompletujemy już ładunek z pomocą humanitarną, który planujemy dostarczyć do Ołeszek w piątek" - napisał w komunikatorze Telegram.

Ołeszki. Rozpoczęło się miejscowe zawieszenie broni

Łubinec zaznaczył, że porozumienie z Rosją o wstrzymaniu walk w Ołeszkach utrzymuje się już ponad dwie doby. "Wstrzymanie ognia trwa już 54 godziny. Rozpoczęło się 27 października o godz. trzeciej czasu kijowskiego. Strony w pełni przestrzegają uzgodnionych ustaleń, nie odnotowano naruszeń wstrzymania ognia" - podkreślił.

Rzecznik powtórzył, że utrzymuje stały kontakt z rzeczniczką praw człowieka Federacji Rosyjskiej Janą Łantratową.

"Osobno dziękuję pierwszej damie USA Melanii Trump, która osobiście poświęca swój czas i uwagę misji humanitarnej oraz pomocy ludności cywilnej w Ołeszkach" - oświadczył.

"Kontynuujemy prace nad realizacją ustaleń. Naszym zadaniem jest dostarczenie pomocy humanitarnej ludziom pozostającym w mieście oraz zapewnienie cywilom możliwości bezpiecznego wyjazdu" - napisał Łubinec.

Jana Łantowa wskazała z kolei, że mieszkańcy Ołeszek "potrzebują jedzenia, paliwa, lekarstw i środków higienicznych". We wpisie na komunikatorze Max dodała, że mieszkańcy miasta "będą mieli możliwość opuszczenia strefy walk, niezależnie od tego, dokąd będą chcieli się udać".

Rozejm w Ołeszkach. Do miasta udał się ukraiński RPO

Dmytro Łubinec poinformował ponadto, że wyruszył w kierunku okupowanych przez Rosję Ołeszek. Według mediów urzędnik podróżuje samolotem przez Białoruś i Rosję.

"Potwierdzam: wraz z ukraińską delegacją wyruszyłem w kierunku Ołeszek, aby zrealizować misję humanitarną. Przed nami dostarczenie pomocy humanitarnej ludziom pozostającym w mieście oraz praca nad zapewnieniem im możliwości bezpiecznego wyjazdu" - przekazało dziennikarzom biuro rzecznika.

"Działania te odbywają się w ramach ustaleń osiągniętych z rzeczniczką praw człowieka Federacji Rosyjskiej Janą Łantratową, przy wsparciu i koordynacji pierwszej damy USA Melanii Trump. Koncentrujemy się na tym, co najważniejsze - zrobić wszystko, co możliwe, dla ludzi, którzy czekają na pomoc" - powtórzył Łubinec.

Amerykańska stacja telewizyjna Fox News opublikowała tymczasem dokumenty, dotyczące wstrzymania walk w rejonie Ołeszek na czas misji humanitarnej. Wynika z nich, że ukraińska delegacja podróżować będzie przez białoruski Homel i rosyjską Anapę.

"Ukraińska delegacja, wraz z obywatelami, którzy wyrażą chęć wyjazdu na terytorium Ukrainy, z miasta Ołeszki udaje się na lotnisko w mieście Anapa, aby następnie wylecieć wojskowym samolotem transportowym lotnictwa Ministerstwa Obrony Rosji do miasta Homel w Republice Białorusi" - czytamy.

Rozejm w Ołeszkach. Transport humanitarny w drodze, jest tymczasowe lokalne porozumienie

Ołeszki leżą około czterech kilometrów od Chersonia na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi dojazdowe do miasta zostały zaminowane i stale operowały tam rosyjskie drony, dodatkowo utrudniając mieszkańcom opuszczenie tych terenów.

Według władz w Kijowie sytuacja ludzi w Ołeszkach jest dramatyczna. USA potwierdziły, że bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywa tam około dwa tys. osób, w tym 50 dzieci.

We wtorek dziennik "Financial Times" przekazał, że mieszkańcy Ołeszek, którzy zgodzą się na ewakuację w ramach lokalnego zawieszenia broni, będą najpierw przewożeni na Krym lub do Rosji, zanim będą mogli wrócić na tereny kontrolowane przez Ukrainę.

W ubiegły piątek Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać od 29 października walki w Ołeszkach, by umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej. Biały Dom dodał, że doprowadziła do tego Melania Trump.

Rozejm w Ołeszkach ma potrwać do godz. 22.59 w dniu 1 listopada. Nie oznacza to jednak, że Rosja wstrzymała ataki na inne miasta. W czwartek w mieście Dniepr zginęło 13 osób, gdy drony spadły na stację kolejową, otwiera się w nowym oknie. Zginęli pasażerowie, czekający na pociąg.

Źródło: Meduza



