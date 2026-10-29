Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Zawieszenie broni w Ołeszkach. Rosja i Ukraina wyjątkowo zgodne

Bartosz Przyborowski

Bartosz Przyborowski

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Weszło w życie tymczasowe zawieszenie broni w mieście Ołeszki we wschodniej Ukrainie. Rzecznik praw obywatelskich Ukrainy Dmytro Łubiniec przekazał, że wstrzymanie walk jest przestrzegane przez obie strony. Jego rosyjska odpowiedniczka, Jana Łantratowa dodała, że mieszkańcy miasta pilnie potrzebują jedzenia, paliwa, lekarstw i środków higienicznych.

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Dmytro Łubinec, rzecznik praw człowieka Ukrainy, w rejonie Ołeszek na tle zniszczonej drogi i wraku czołgu.
Rzecznik praw człowieka Ukrainy Dmytro Łubiniec odwiedzi OłeszkiAFP / Handout / Russian Defence Ministry / Getty Images / Les Kasyanov / Global Images UkraineGetty Images

W skrócie

  • W obwodzie chersońskim od 29 października trwa lokalny rozejm, dzięki któremu w piątek do miasta Ołeszki ma dotrzeć pierwszy transport pomocy humanitarnej.
  • Działania są prowadzone w ramach porozumienia, które ma potrwać do 1 listopada i umożliwia dostarczenie zaopatrzenia oraz ewakuację około dwóch tysięcy cywilów.
  • Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Łubinec podziękował Melanii Trump za jej osobiste zaangażowanie w misję humanitarną dla mieszkańców Ołeszek.
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W czwartek rozpoczął się tymczasowy lokalny rozejm w walkach rosyjsko-ukraińskich. Dotyczy on miasta Ołeszki w obwodzie chersońskim. Dmytro Łubinec przekazał, że pierwszy transport pomocy humanitarnej dotrze do miasta w piątek. Według informacji rzecznika praw obywatelskich Ukrainy porozumienie o wstrzymaniu ognia jest przestrzegane.

"Rozminowywanie przebiega pomyślnie. Przygotowujemy pomoc humanitarną dla mieszkańców Ołeszek. Obecnie trwa rozminowywanie tras, niezbędnych do przeprowadzenia misji humanitarnej. Równolegle kompletujemy już ładunek z pomocą humanitarną, który planujemy dostarczyć do Ołeszek w piątek" - napisał w komunikatorze Telegram.

Ołeszki. Rozpoczęło się miejscowe zawieszenie broni

Łubinec zaznaczył, że porozumienie z Rosją o wstrzymaniu walk w Ołeszkach utrzymuje się już ponad dwie doby. "Wstrzymanie ognia trwa już 54 godziny. Rozpoczęło się 27 października o godz. trzeciej czasu kijowskiego. Strony w pełni przestrzegają uzgodnionych ustaleń, nie odnotowano naruszeń wstrzymania ognia" - podkreślił.

Rzecznik powtórzył, że utrzymuje stały kontakt z rzeczniczką praw człowieka Federacji Rosyjskiej Janą Łantratową.

"Osobno dziękuję pierwszej damie USA Melanii Trump, która osobiście poświęca swój czas i uwagę misji humanitarnej oraz pomocy ludności cywilnej w Ołeszkach" - oświadczył.

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"Kontynuujemy prace nad realizacją ustaleń. Naszym zadaniem jest dostarczenie pomocy humanitarnej ludziom pozostającym w mieście oraz zapewnienie cywilom możliwości bezpiecznego wyjazdu" - napisał Łubinec.

Jana Łantowa wskazała z kolei, że mieszkańcy Ołeszek "potrzebują jedzenia, paliwa, lekarstw i środków higienicznych". We wpisie na komunikatorze Max dodała, że mieszkańcy miasta "będą mieli możliwość opuszczenia strefy walk, niezależnie od tego, dokąd będą chcieli się udać".

Rozejm w Ołeszkach. Do miasta udał się ukraiński RPO

Dmytro Łubinec poinformował ponadto, że wyruszył w kierunku okupowanych przez Rosję Ołeszek. Według mediów urzędnik podróżuje samolotem przez Białoruś i Rosję.

"Potwierdzam: wraz z ukraińską delegacją wyruszyłem w kierunku Ołeszek, aby zrealizować misję humanitarną. Przed nami dostarczenie pomocy humanitarnej ludziom pozostającym w mieście oraz praca nad zapewnieniem im możliwości bezpiecznego wyjazdu" - przekazało dziennikarzom biuro rzecznika.

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"Działania te odbywają się w ramach ustaleń osiągniętych z rzeczniczką praw człowieka Federacji Rosyjskiej Janą Łantratową, przy wsparciu i koordynacji pierwszej damy USA Melanii Trump. Koncentrujemy się na tym, co najważniejsze - zrobić wszystko, co możliwe, dla ludzi, którzy czekają na pomoc" - powtórzył Łubinec.

Amerykańska stacja telewizyjna Fox News opublikowała tymczasem dokumenty, dotyczące wstrzymania walk w rejonie Ołeszek na czas misji humanitarnej. Wynika z nich, że ukraińska delegacja podróżować będzie przez białoruski Homel i rosyjską Anapę.

"Ukraińska delegacja, wraz z obywatelami, którzy wyrażą chęć wyjazdu na terytorium Ukrainy, z miasta Ołeszki udaje się na lotnisko w mieście Anapa, aby następnie wylecieć wojskowym samolotem transportowym lotnictwa Ministerstwa Obrony Rosji do miasta Homel w Republice Białorusi" - czytamy.

Rozejm w Ołeszkach. Transport humanitarny w drodze, jest tymczasowe lokalne porozumienie

Ołeszki leżą około czterech kilometrów od Chersonia na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi dojazdowe do miasta zostały zaminowane i stale operowały tam rosyjskie drony, dodatkowo utrudniając mieszkańcom opuszczenie tych terenów.

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Według władz w Kijowie sytuacja ludzi w Ołeszkach jest dramatyczna. USA potwierdziły, że bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywa tam około dwa tys. osób, w tym 50 dzieci.

We wtorek dziennik "Financial Times" przekazał, że mieszkańcy Ołeszek, którzy zgodzą się na ewakuację w ramach lokalnego zawieszenia broni, będą najpierw przewożeni na Krym lub do Rosji, zanim będą mogli wrócić na tereny kontrolowane przez Ukrainę.

W ubiegły piątek Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać od 29 października walki w Ołeszkach, by umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej. Biały Dom dodał, że doprowadziła do tego Melania Trump.

Rozejm w Ołeszkach ma potrwać do godz. 22.59 w dniu 1 listopada. Nie oznacza to jednak, że Rosja wstrzymała ataki na inne miasta. W czwartek w mieście Dniepr zginęło 13 osób, gdy drony spadły na stację kolejową, otwiera się w nowym oknie. Zginęli pasażerowie, czekający na pociąg.

Źródło: Meduza

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