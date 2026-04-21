Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Nowy ruch Trumpa

Donald Trump ogłosił swoją decyzję we wpisie na platformie Truth Social.

"W związku z faktem, że rząd Iranu jest poważnie podzielony, co nie jest zaskakujące, oraz na prośbę marszałka Asima Munira i premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa, poproszono nas o wstrzymanie ataku na Iran do czasu, aż ich przywódcy i przedstawiciele przedstawią wspólną propozycję" - napisał republikanin.

Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Donald Trump podjął decyzję

Prezydent USA nakazał utrzymanie gotowości do działania na wypadek zaczepnych ataków strony irańskiej. Jak zakomunikował, oddziały amerykańskie będą nadal blokować porty nieprzyjaciela.

Wcześniej przedstawiciele Teheranu ogłosili, że nie pojawią się w środę w Pakistanie na drugiej rundzie negocjacji pokojowych.

Cytowani przez agencję Tasnim ogłosili, że pertraktacje utknęły w martwym punkcie, a spotkanie z amerykańską delegacją byłoby stratą czasu.

USA - Iran. Z Teheranu padły zarzuty pod adresem Waszyngtonu

Iran mógłby wziąć udział w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi w Pakistanie, gdyby Waszyngton zrezygnował z polityki nacisków i gróźb - poinformował we wtorek agencję Reutera wysoki rangą irański urzędnik.

Dodał, że Teheran odrzuca negocjacje mające na celu kapitulację. Irański urzędnik oskarżył Waszyngton o "tworzenie codziennie nowych przeszkód zamiast rozwiązywania sporów".

Wstępnie stronę amerykańską na drugiej rundzie negocjacji pokojowych z Iranem w Islamabadzie miał reprezentować wiceprezydent J.D. Vance.

"The New York Times", powołując się na przedstawiciela władz USA, przekazał, że wylot polityka do Pakistanu został wstrzymany. Jako powód podano fakt, że Teheran nie odpowiedział na amerykańskie stanowisko negocjacyjne.

Źródło: Tasnim, Reuters, "The New York Times"

