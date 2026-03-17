W skrócie W dzielnicy Alsergrund w Wiedniu zawaliło się rusztowanie i szalunki wraz z betonem na placu budowy.

Cztery osoby zginęły, a jedna została ciężko ranna podczas tego wypadku.

Ulica Porzellangasse oraz okoliczne skrzyżowania zostały całkowicie zamknięte, co spowodowało chaos komunikacyjny w rejonie.

Do zdarzenia doszło we wtorek w wiedeńskiej dzielnicy Alsergrund. Na placu budowy zawaliło się rusztowanie i szalunki wraz z dużą ilością betonu.

Czterech pracowników straciło życie, a jeden mężczyzna został ciężko ranny - podała austriacka agencja APA za pośrednictwem Reutersa.

Wiedeń. Na budowie zawaliło się rusztowanie

Na miejscu natychmiast rozpoczęto akcję ratunkową. Strażacy przekopywali się przez beton, by dotrzeć do pogrzebanych pod masami materiałów budowlanych robotników. Jak podają lokalane media, w akcji bierze udział około 100 ratowników i 30 pojazdów.

Ciężko ranny 45-letni pracownik doznał obrażeń głowy, kręgosłupa, dłoni i ramion. Został przewieziony do centrum urazowego, gdzie otrzymuje specjalistyczną pomoc medyczną.

Tragedia na budowie w Wiedniu. Utrudnienia w ruchu

Na miejscu tragedii zgromadziły się dziesiątki gapiów, w tym uczniowie francuskiej szkoły "Lycée français de Vienne". Ulica Porzellangasse oraz okoliczne skrzyżowania zostały całkowicie zamknięte, co wywołało chaos komunikacyjny i korki w rejonie Alsergrund.

Martin Hofbauer, rzecznik straży pożarnej, wyjaśnił przebieg wypadku: - Podczas prac budowlanych na wewnętrznym dziedzińcu zawaliły się elementy rusztowań i szalunków wykorzystywanych przy pracach betoniarskich - przekazał.

Z kolei rzecznik policji podał, iż przyczyna zawalenia się budynku i dokładny charakter prowadzonych prac nie są na razie jasne. Dodał, że jest to stary budynek typowy dla tego obszaru, w którym duża część architektury pochodzi z XIX wieku.

Trwa ustalanie dokładnych okoliczności katastrofy.

Źródło: Reuters "Kronen Zeitung"

PiS chce zmian w systemie ETS. Rzecznik rządu w ''Graffiti'': Śmieszy mnie mówienie teraz o jakimś stanowisku polityków PiS Polsat News Polsat News