Z trudnymi warunkami zmagają się mieszkańcy prefektur Ishikawa i Shiga na Honsiu - głównej wyspie archipelagu Wysp Japońskich. Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) wydała dla tych terenów ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, które mogą w najbliższych dniach utrudniać poruszanie się. Śnieżyce mogą się utrzymać do końca weekendu.

Kilkadziesiąt centymetrów śniegu w kilka godzin. Będzie więcej

Bardzo dużo śniegu w ostatnim czasie sypało w rejonie miasta Kanazawa. W środę w ciągu sześciu godzin grubość pokrywy śnieżnej zwiększyła się tam o 20 cm.

Jeszcze silniejsze opady zanotowano w nocy ze środy na czwartek w okolicach miasta Hikone, gdzie przez sześć godzin przybyło 25 cm śniegu - wynika z danych udostępnionych przez JMA.

Pogoda w najbliższym czasie się nie poprawi: przez kolejną dobę japońscy synoptycy spodziewają się w rejonie wybrzeża Morza Japońskiego dalszych opadów. Możliwe, że w regionie Hokuriku przez 24 godziny spadnie nawet 100 cm świeżego śniegu.

Największą pokrywę śnieżną obecnie notuje się w północno-zachodniej Japonii. W tych rejonach może dalej intensywnie sypać do końca tygodnia WXCharts materiał zewnętrzny

Intensywne śnieżyce utrzymają się również w regionach Tohoku i Kinki (do 70 cm śniegu w ciągu najbliższej doby), Chugoku (60 cm), a także w Hokkaido i Tokai, gdzie grubość pokrywy śnieżnej może się zwiększyć o pół metra.

Tak duża ilość śniegu, padająca w krótkim czasie, może znacznie utrudnić transport. Obecnie z dużymi problemami zmagają się między innymi operatorzy kolejowi.

Utrudnienia na kolei i drogach. Radzą gromadzić zapasy

Ciężkie warunki sprawiły, że na cały dzień wstrzymano kursowanie pociągów operujących pod egidą West Japan Railway Co. Dotyczy to praktycznie całego regionu Hokuriku i wschodniej części regionu Chugoku - w pozostałych jego częściach dochodzi do opóźnień.

Udało się natomiast odśnieżyć drogi ekspresowe oraz autostrady w rejonach Hokuriku, Kan-Etsu i Joshin-Etsu, którymi zarządza firma East Nippon Expressway Co. Inne odcinki dróg są jednak miejscami wciąż czasowo nieprzejezdne.

Synoptycy ostrzegają, że w najbliższym czasie warunki w wielu miejscach mogą się pogorszyć. Padający wciąż śnieg może nie tylko utrudnić poruszanie się, ale też obciążyć linie energetyczne, prowadząc do przerwania dostaw prądu.

Miejscowe władze radzą mieszkańcom północno-zachodniej Japonii, by w miarę możliwości unikali podróży, o ile nie będą one absolutnie niezbędne. Radzą też przygotować w domach zapasy paliwa, baterie, zgromadzić ciepłe ubrania oraz prowiant.

Źródło: NHK, "Asahi Shimbun", JMA

