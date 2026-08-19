W skrócie Wołodymyr Żurawlow, Ukrainiec poszukiwany w związku z wysadzeniem gazociągów Nord Stream, został zatrzymany w Chorwacji po wcześniejszej odmowie jego wydania przez polski sąd.

Żurawlow, wykwalifikowany nurek, według niemieckich śledczych należał do grupy podejrzewanej o podłożenie ładunków wybuchowych na gazociągach Nord Stream.

Niemiecka prokuratura złożyła akt oskarżenia przeciwko Serhijowi K., podejrzewanemu o kierowanie akcją, a proces ma rozpocząć się jesienią w Hamburgu.

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W październiku ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił niemieckim władzom wydania Wołodymyra Żurawlowa. Jednocześnie uchylił zastosowany wobec niego tymczasowy areszt i nakazał jego niezwłoczne zwolnienie. Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania jako podejrzany w sprawie wysadzenia gazociągów Nord Stream.

Niemiecka prokuratura przekazała, że zatrzymany jest podejrzany o współudział w spowodowaniu wybuchów, sabotaż antykonstytucyjny oraz zniszczenie budynków i innych budowli. Żurawlow został zatrzymany w Puli przez chorwacką policję na podstawie ENA.

Wybuchy Nord Stream. Żurawlow w rękach policji, czeka na ekstradycję

Śledczy podają, że zatrzymany Wołodymyr Żurawlow jest wykwalifikowanym nurkiem. "Należał do grupy osób - skupionej wokół osobno ściganego Serhija K. - która we wrześniu 2022 r. podłożyła ładunki wybuchowe na gazociągach Nord Stream 1 i Nord Stream 2 w pobliżu wyspy Bornholm" - wskazano.

Po ekstradycji z Chorwacji podejrzany ma zostać postawiony przed sędzią Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Niemczech.

Niemcy prowadzą śledztwo. Pierwszy akt oskarżenia w sądzie

Niemiecka prokuratura 30 czerwca złożyła pierwszy akt oskarżenia przeciwko Serhijowi K., również obywatelowi Ukrainy, zatrzymanemu w związku ze śledztwem po wysadzeniu gazociągu Nord Stream i podejrzanemu o kierowanie całą akcją.

Prokuratura zarzuca podejrzanemu atak na cywilną infrastrukturę energetyczną. Grozi mu do 10 lat więzienia. Proces ma ruszyć w Hamburgu jesienią.

49-letni Serhij K., były wojskowy, został aresztowany w sierpniu we Włoszech, gdzie przebywał na wakacjach z rodziną. Twierdzi jednak, że nie miał nic wspólnego z atakiem i że w czasie, gdy do niego doszło, przebywał w Ukrainie.

Wysadzenie gazociągów Nord Stream

Do zniszczenia trzech z czterech nitek gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 doszło 26 września 2022 roku na dnie Morza Bałtyckiego. Infrastruktura była przeznaczona do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec.

Śledczy podejrzewają, że nurkowie przymocowali do nitek rurociągów co najmniej cztery ładunki wybuchowe, a po akcji zostali odebrani przez kierowcę i przewiezieni do Ukrainy.



