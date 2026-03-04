Informację o zatrzymaniu byłej deputowanej podała m.in. agencja TASS.

"Według rozmówcy agencji, Filczenko jest ostatnią pozostałą w Rosji członkinią organizacji. Według prokuratury celem Kongresu Deputowanych Ludowych jest siłowe przejęcie władzy w Federacji Rosyjskiej i zmiana ustroju konstytucyjnego" - podały propagandowe media.

Rosyjskojęzyczne wydanie Radia Wolna Europa, powołując się na kanał "Mash", przekazało, że mieszkanie Filczenko zostało przeszukane przez agentów FSB. Oficjalnie jednak nie ogłoszono jej poszukiwań ani zatrzymania. Prawnicy kobiety nie wydali też żadnego oświadczenia.

Kongres Deputowanych Ludowych. Co to za organizacja?

Kongres Deputowanych Ludowych został założony w Polsce z inicjatywy Ponomariowa w 2022 r. po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. W jego skład weszli opozycyjni deputowani zarówno z rosyjskiej Dumy, parlamentów krajów członkowskich i rad miejskich różnych kadencji.

Uznali się za demokratycznie wybranych przedstawicieli Rosjan, a ich celem, jak sami przyznają, jest przygotowanie rozwiązań i aktów prawnych, by zapobiec zamieszkom po zmianie władzy na Kremlu.

Centrum Europy (dawniej Biełsat) przypominał, że w 2023 r. Kongres uznał organizację za "niepożądaną", a samego Ponomariowa oskarżono o "próbę przejęcia władzy w państwie". W grudniu zeszłego roku rosyjski Sąd Najwyższy uznał "polską niezarejestrowaną organizację" za terrorystyczną.

