Wąsik i Kamiński zatrzymani. Światowe media reagują

Na wtorkowe wydarzenia zwraca także uwagę "The Guardian", powołując się na depeszę z Associated Press. "Polska policja aresztuje zbiegłych posłów w obliczu wzrostu napięcia między nowym a starym rządem" - głosi tytuł publikacji. Portal opisuje sprawę w podobnym tonie do BBC. Jak czytamy, to najnowsza odsłona eskalacji sporu pomiędzy nowym rządem, kierowanym przez premiera Donalda Tuska, a konserwatywną partią Prawo i Sprawiedliwość". Ponadto "The Guardian" wspomina także o przełożeniu przez Szymona Hołownię posiedzenia Sejmu na przyszły tydzień.