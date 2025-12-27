Zatrzymali pociąg, by nagrać filmik. Uczniowie zatrzymani

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Dwóch nastoletnich uczniów zostało zatrzymanych w indyjskim stanie Kerala po tym, jak w środku nocy doprowadzili do awaryjnego zatrzymania pociągu dalekobieżnego. Jak ustaliła policja, użyli czerwonego światła, które zmyliło maszynistę. Efektem chcieli pochwalić się w sieci.

Tory kolejowe biegnące równolegle, z widocznym szybkim pociągiem po lewej stronie oraz postacią trzymającą świecący czerwony przedmiot w okręgu nałożonym na obraz. Na torach leży ciemny przedmiot.
Indie. Zatrzymali pociąg, żeby nagrać filmik. Aresztowano dwie osobyfinancialexpress (screen)123RF/PICSEL

W skrócie

  • Dwóch nastolatków z Indii zatrzymało w nocy pociąg dalekobieżny, aby nagrać filmik na media społecznościowe.
  • Użyli czerwonego światła, symulując zagrożenie, co doprowadziło do awaryjnego zatrzymania pociągu.
  • Policja ich zatrzymała, a sytuacja była bardzo niebezpieczna dla pasażerów i spowodowała zakłócenia w ruchu.
Dwóch nastoletnich uczniów zostało aresztowanych w indyjskim stanie Kerala po tym, jak w nocy doprowadzili do zatrzymania pociągu dalekobieżnego.

Jak ustaliła policja, młodzi ludzie mrugali czerwonym światłem w pobliżu torów, by nagrać efektowny materiał do mediów społecznościowych.

Indie. Niebezpieczny pomysł na wideo. Uczniowie zatrzymali pociąg

Do zdarzenia doszło około godziny 1:50 w nocy, krótko po odjeździe pociągu Ernakulam -Pune Express ze stacji kolejowej Thalassery. Maszynista, widząc przed sobą czerwony sygnał, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa zwolnił i zatrzymał skład.

Lubelskie

    Na podstawie sygnału pilota Siły Ochrony Kolei (RPF) szybko namierzyły źródło światła. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch młodych ludzi z okolicy, którzy - jak ustalono - celowo użyli czerwonego światła, aby upozorować zagrożenie i nagrać wideo.

    Ich zatrzymanie zostało oficjalnie zarejestrowane, a następnie zostali zwolnieni za kaucją - poinformował urzędnik kolejowy.

    Zatrzymali pociąg, żeby nagrać filmik. Zatrzymano dwie osoby

    Według policji zatrzymani to uczniowie klasy Plus Two, odpowiednika ostatnich klas szkoły średniej, w wieku około 18 lat. W trakcie śledztwa funkcjonariusze zabezpieczyli telefon komórkowy, którym nagrywano materiał przeznaczony do publikacji w internecie.

    Służby kolejowe podkreślają, że takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i mogło doprowadzić do poważnych konsekwencji.

    Zatrzymanie pociągu dalekobieżnego w środku nocy stworzyło zagrożenie dla bezpieczeństwa pasażerów i załogi, a także spowodowało zagrożenie w ruchu kolejowym. Policja zapowiada dalsze czynności w tej sprawie.

    Źródło: Financial Express

    Dolnośląskie

