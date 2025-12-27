W skrócie Dwóch nastolatków z Indii zatrzymało w nocy pociąg dalekobieżny, aby nagrać filmik na media społecznościowe.

Użyli czerwonego światła, symulując zagrożenie, co doprowadziło do awaryjnego zatrzymania pociągu.

Policja ich zatrzymała, a sytuacja była bardzo niebezpieczna dla pasażerów i spowodowała zakłócenia w ruchu.

Dwóch nastoletnich uczniów zostało aresztowanych w indyjskim stanie Kerala po tym, jak w nocy doprowadzili do zatrzymania pociągu dalekobieżnego.

Jak ustaliła policja, młodzi ludzie mrugali czerwonym światłem w pobliżu torów, by nagrać efektowny materiał do mediów społecznościowych.

Indie. Niebezpieczny pomysł na wideo. Uczniowie zatrzymali pociąg

Do zdarzenia doszło około godziny 1:50 w nocy, krótko po odjeździe pociągu Ernakulam -Pune Express ze stacji kolejowej Thalassery. Maszynista, widząc przed sobą czerwony sygnał, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa zwolnił i zatrzymał skład.

Na podstawie sygnału pilota Siły Ochrony Kolei (RPF) szybko namierzyły źródło światła. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch młodych ludzi z okolicy, którzy - jak ustalono - celowo użyli czerwonego światła, aby upozorować zagrożenie i nagrać wideo.

Ich zatrzymanie zostało oficjalnie zarejestrowane, a następnie zostali zwolnieni za kaucją - poinformował urzędnik kolejowy.

Zatrzymali pociąg, żeby nagrać filmik. Zatrzymano dwie osoby

Według policji zatrzymani to uczniowie klasy Plus Two, odpowiednika ostatnich klas szkoły średniej, w wieku około 18 lat. W trakcie śledztwa funkcjonariusze zabezpieczyli telefon komórkowy, którym nagrywano materiał przeznaczony do publikacji w internecie.

Służby kolejowe podkreślają, że takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i mogło doprowadzić do poważnych konsekwencji.

Zatrzymanie pociągu dalekobieżnego w środku nocy stworzyło zagrożenie dla bezpieczeństwa pasażerów i załogi, a także spowodowało zagrożenie w ruchu kolejowym. Policja zapowiada dalsze czynności w tej sprawie.

Źródło: Financial Express

