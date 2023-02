Zastrzeliła kobietę. Chce wyjść z więzienia, bo "jej płód jest niewinny"

Natalia Harrell twierdzi, że zabicie przez nią matki trojga dzieci to niewystarczający powód, by trzymać ją w więzieniu. 24-latka tłumaczy się swoją ciążą - według niej nienarodzone dziecko nie powinno znajdować się za kratami, chyba że... samo byłoby oskarżone o przestępstwo. Adwokaci kobiety złożyli wniosek o to, by płód, wraz z kobietą, "wyszedł na wolność".

