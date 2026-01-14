"Kolejna zamieć szalała przez ponad dzień" - napisali we wtorek po południu rosyjscy synoptycy z serwisu Gismeteo, opisując sytuację na Kamczatce. W Pietropawłowsku Kamczackim spadło ponad 40 cm śniegu, a porywy wiatru osiągały tam około 130 km/h.

Miejscami leży 180 cm śniegu. Biało na Kamczatce

Intensywne opady śniegu, w połączeniu z groźnymi wichurami przyniosły prawdziwe masy śniegu w wielu miejscach. W rejonie stacji meteorologicznej w Pietropawłowsku Kamczackim grubość pokrywy śnieżnej wyniosła we wtorek 130 cm.

Są jednak miejsca na Kamczatce, gdzie śniegu leży znacznie więcej. "W górach oficjalnie odnotowana wysokość pokrywy śnieżnej przekracza wysokość przeciętnego człowieka" - donosi Gismeteo. Na stacji meteorologicznej Puszczino w rejonie Miłkowskim leży 180 cm śniegu.

W serwisie X pojawiły się nagrania z miejscowości na Kamczatce, na których widać zwały białego puchu nawiewane na ulice:

Nie tylko daleki wschód kraju zmaga się z masą śniegu. Kilka dni temu masowe opady mocno dały się we znaki Rosjanom na zachodzie.

Biało w całej Moskwie. Najmocniejszy atak zimy od 50 lat

Z prawdziwym uderzeniem zimy w miniony weekend zmagali się mieszkańcy europejskiej części Rosji.

W piątek Moskwa doświadczyła największych opadów śniegu od pół wieku - informowała "Nowaja Gazieta Europa". Śnieżyce sparaliżowały wtedy lotnisko Szeremietiewo, niektórzy podróżni prze całą noc czekali na odbiór bagażu, zaś wiele lotów odwołano.

Opady śniegu okazały się jednymi z pięciu najsilniejszych w historii prowadzonych od 146 lat pomiarów w rosyjskiej stolicy - pisze "Moscow Times". W zwałach śniegu utykały autobusy, a zaparkowane samochody były zasypane prawdziwymi zwałami białego puchu, co widać na nagraniach zamieszczonych w serwisach społecznościowych:

Według władz miasta w weekend z ulic i chodników Moskwy wywieziono prawie milion metrów sześciennych śniegu.

Pod koniec ubiegłego tygodnia masy śniegu zasypały również wiele innych rosyjskich regionów. W Petersburgu w piątek spadło 26 cm śniegu.

W najbliższym czasie tak intensywnych śnieżyc nie powinno być, jednak rosyjscy synoptycy ostrzegają przed nową falą arktycznych mrozów. W nocy ze środy na czwartek oraz w czwartek rano lokalnie w Swierdłowsku, Czelabińsku i obwodzie kurgańskim na Syberii może być około -40 stopni Celsjusza.

Źródło: Gismeteo, "Nowaja Gazieta Europa", Meteoinfo, "Moscow Times"

