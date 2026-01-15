"Zaspy śnieżne sięgają drugiego piętra". Ogłoszono stan nadzwyczajny

Jakub Wojciechowski

Lawiny śnieżne w mieście. Z takimi zjawiskami zmaga się Pietropawłowsk Kamczacki. Pod zwałami śniegu zginęły tam dwie osoby, a wiele innych jest uwięzionych w mieszkaniach. Miejscowe władze ogłosiły stan nadzwyczajny w związku z trwającym wciąż atakiem zimy. Od kilku dni w tej części Rosji trwają intensywne śnieżyce, które paraliżują region. Gubernator Kamczatki ogłosił, że ze względów bezpieczeństwa miejscowe instytucje przechodzą na pracę zdalną.

Ogromne zaspy śnieżne przed blokiem mieszkalnym, kilka osób próbuje odkopać przejście łopatami, ściany śniegu sięgają znacznie powyżej głów odśnieżających, w tle widoczne budynki mieszkalne.
Skutki śnieżyc na rosyjskiej Kamczatce. Według lokalnych mediów miejscami w Pietropawłowsku Kamczackim zaspy śnieżne sięgają drugiego piętra domów Aykiri/Xmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W Pietropawłowsku Kamczackim ogłoszono stan nadzwyczajny z powodu intensywnych śnieżyc.
  • Pod zwałami śniegu zginęły dwie osoby, a w wielu miejscach mieszkańcy są uwięzieni w budynkach.
  • Instytucje oraz szkoły przechodzą na pracę zdalną, a władze zalecają pozostanie w domach i unikanie zbędnych podróży.
"W regionie trwa prawdziwa apokalipsa śnieżna" - alarmuje serwis Kamchatka-news, opisując trwający w ostatnich dniach atak zimy na dalekim wschodzie Rosji. Z powodu złej pogody wstrzymano ruch lotniczy na Kamczatce. W stolicy regionu, Pietropawłowsku Kamczackim "zaspy śnieżne sięgają drugiego piętra" - donoszą miejscowe media.

Masy śniegu spadają z dachów. Są ofiary

Zalegające w Pietropawłowsku Kamczackim masy śniegu już doprowadziły do kilku tragedii. W mieście dwóch mężczyzn w wieku 60 i 62 lat zginęło, po tym jak z dachów budynków spadły na nich ciężkie płaty śniegu.

Po tych wydarzeniach w mieście jego burmistrz Jewgienij Bieljajew ogłosił stan nadzwyczajny. Jak twierdzi urzędnik, ma to ułatwić zorganizowanie dodatkowych środków na odśnieżanie i usuwanie skutków ataku zimy.

Władze Pietropawłowska apelują do mieszkańców, by nie porzucali samochodów na poboczach, ponieważ utrudnia to odśnieżanie miasta. W serwisach społecznościowych pojawiają się nagrania, na których widać, że olbrzymie zaspy śnieżne utrudniają nawet wychodzenie z mieszkań:

Osunięcie się śniegu uwięziło osoby przebywające w jednym ze sklepów. W wielu miejscach trzeba się przekopać przez kilogramy śniegu, by w ogóle móc wyjść na zewnątrz.

W Pietropawłowsku Kamczackim ogłoszono zagrożenie lawinowe, a niektóre zaspy sięgają drugiego piętra domów - donosi Kamchatka-news.

W dużej części Kamczatki odwołano zajęcia w szkołach, w niektórych placówkach ogłoszono przejście na naukę zdalną. Na tryb zdalny przestawią się również tamtejsze instytucje.

    Mieszkańcom radzą zostać w domach. Pogoda się nie poprawi

    Gubernator Kamczatki Władimir Sołodow ogłosił, że regionalne urzędy ze względów bezpieczeństwa przejdą na pracę zdalną. zalecił też, by w tym trybie pracowały również wszelkie instytucje i firmy prywatne, o ile będzie to możliwe.

    Normalnie funkcjonować będzie służba zdrowia, szefowie gmin oraz członkowie najwyższych władz regionu. Mieszkańcom Kamczatki gubernator zalecił, by w miarę możliwości nie opuszczali swoich domów i starali się nie poruszać prywatnymi samochodami, by nie utrudniać odśnieżania.

    Według rosyjskich synoptyków w najbliższym czasie sytuacja na Kamczatce się nie poprawi. Na południu półwyspu w czwartek dalej ma padać ciężki, mokry śnieg, do tego prognozowane są wichury osiągające w porywach prędkość do około 100 km/h. W najbliższych dniach prognozowane są również dalsze zamiecie śnieżne.

    Źródło: Kamchatka-news, Kamtoday, Meteoinfo

    -----

