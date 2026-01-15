W skrócie W Pietropawłowsku Kamczackim ogłoszono stan nadzwyczajny z powodu intensywnych śnieżyc.

Pod zwałami śniegu zginęły dwie osoby, a w wielu miejscach mieszkańcy są uwięzieni w budynkach.

Instytucje oraz szkoły przechodzą na pracę zdalną, a władze zalecają pozostanie w domach i unikanie zbędnych podróży.

"W regionie trwa prawdziwa apokalipsa śnieżna" - alarmuje serwis Kamchatka-news, opisując trwający w ostatnich dniach atak zimy na dalekim wschodzie Rosji. Z powodu złej pogody wstrzymano ruch lotniczy na Kamczatce. W stolicy regionu, Pietropawłowsku Kamczackim "zaspy śnieżne sięgają drugiego piętra" - donoszą miejscowe media.

Masy śniegu spadają z dachów. Są ofiary

Zalegające w Pietropawłowsku Kamczackim masy śniegu już doprowadziły do kilku tragedii. W mieście dwóch mężczyzn w wieku 60 i 62 lat zginęło, po tym jak z dachów budynków spadły na nich ciężkie płaty śniegu.

Po tych wydarzeniach w mieście jego burmistrz Jewgienij Bieljajew ogłosił stan nadzwyczajny. Jak twierdzi urzędnik, ma to ułatwić zorganizowanie dodatkowych środków na odśnieżanie i usuwanie skutków ataku zimy.

Władze Pietropawłowska apelują do mieszkańców, by nie porzucali samochodów na poboczach, ponieważ utrudnia to odśnieżanie miasta. W serwisach społecznościowych pojawiają się nagrania, na których widać, że olbrzymie zaspy śnieżne utrudniają nawet wychodzenie z mieszkań:

Osunięcie się śniegu uwięziło osoby przebywające w jednym ze sklepów. W wielu miejscach trzeba się przekopać przez kilogramy śniegu, by w ogóle móc wyjść na zewnątrz.

W Pietropawłowsku Kamczackim ogłoszono zagrożenie lawinowe, a niektóre zaspy sięgają drugiego piętra domów - donosi Kamchatka-news.

W dużej części Kamczatki odwołano zajęcia w szkołach, w niektórych placówkach ogłoszono przejście na naukę zdalną. Na tryb zdalny przestawią się również tamtejsze instytucje.

Mieszkańcom radzą zostać w domach. Pogoda się nie poprawi

Gubernator Kamczatki Władimir Sołodow ogłosił, że regionalne urzędy ze względów bezpieczeństwa przejdą na pracę zdalną. zalecił też, by w tym trybie pracowały również wszelkie instytucje i firmy prywatne, o ile będzie to możliwe.

Normalnie funkcjonować będzie służba zdrowia, szefowie gmin oraz członkowie najwyższych władz regionu. Mieszkańcom Kamczatki gubernator zalecił, by w miarę możliwości nie opuszczali swoich domów i starali się nie poruszać prywatnymi samochodami, by nie utrudniać odśnieżania.

Według rosyjskich synoptyków w najbliższym czasie sytuacja na Kamczatce się nie poprawi. Na południu półwyspu w czwartek dalej ma padać ciężki, mokry śnieg, do tego prognozowane są wichury osiągające w porywach prędkość do około 100 km/h. W najbliższych dniach prognozowane są również dalsze zamiecie śnieżne.

Źródło: Kamchatka-news, Kamtoday, Meteoinfo

