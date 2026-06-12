W skrócie W piątek pałac królewski poinformował o śmierci księżniczki Bajrakitiyabha Mahidol, córki króla Tajlandii, która zmarła po ponad trzech latach hospitalizacji w związku z nagłą utratą przytomności w grudniu 2022 roku.

Księżniczka Bajrakitiyabha Mahidol była prawniczką, pełniła funkcje radczyni prawnej, ambasadorskie, a także szefowej sztabu w Królewskim Dowództwie Bezpieczeństwa w armii.

W kraju zostanie ogłoszona żałoba narodowa, a ciało księżniczki zostanie wystawione na widok publiczny w Wielkim Pałacu Królewskim w Bangkoku.

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Informację o śmierci księżniczki, znanej w Tajlandii jako "księżniczka Bha", przekazał w piątek pałac królewski. W 2022 r. kobieta trafiła do szpitala w związku z nagłą utratą przytomności, która, jak się później okazało, wyniknęła z choroby serca oraz infekcji bakteryjnej dróg oddechowych.

Tajlandia. Nie żyje księżniczka Bajrakitiyabha Mahidol

Kiedy doszło do zdarzenia, księżniczka przebywała w północno-wschodniej prowincji Nakhon Ratchasima, skąd przetransportowano ją helikopterem do Bangkoku. Od tej pory kobieta pozostawała w śpiączce.

Bajrakitiyabha Mahidol zmarła w czwartek. Wcześniej jej stan pogorszył się z powodu infekcji brzusznej, zapalenia okrężnicy, arytmii, obniżonego ciśnienia krwi oraz zaburzeń jej krzepnięcia. Od maja funkcje życiowe 47-latki podtrzymywała aparatura medyczna.

Ciało kobiety zostanie wystawione na widok publiczny w Wielkim Pałacu Królewskim w Bangkoku. - Była kochana, szanowana i podziwiana przez ludzi w całym królestwie. Była życzliwa, utalentowana i odznaczała się wzorowym postępowaniem. Poświęciła swoje życie promowaniu sprawiedliwości, równości, godności człowieka - mówił w piątek premier Anutin Charnvirakul podczas telewizyjnego przemówienia.

Kim była księżniczka Bajrakitiyabha Mahidol?

Bajrakitiyabha Mahidol urodziła się 7 grudnia 1978 r. Z wykształcenia była prawniczką, a studia ukończyła na należącym do Ligi Bluszczowej Uniwersytecie Cornella w stanie Nowy Jork.

W latach 2006-2011 pełniła funkcję radczyni prawnej w tajskiej Prokuraturze Generalnej, następnie do 2014 r. obejmowała stanowiska ambasadorskie w Austrii, Słowenii oraz Słowacji. Po powrocie do kraju ponownie zasiliła szeregi biura prokuratora w Bangkoku.

Trzy lata później mianowano ją ambasadorką dobrej woli w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jej kariera obrała nieco inny tor w roku 2021, kiedy przeniesiono ją do armii, w której nadano jej stopień generalski. Przyjęła następnie funkcję szefowej sztabu w Królewskim Dowództwie Bezpieczeństwa.

Księżniczka była także założycielką organizacji charytatywnej zajmującej się prawami więźniarek, zwłaszcza tych, które w trakcie odbywania kary były w ciąży.

Źródła: Reuters, AFP





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