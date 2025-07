- W tym momencie wprowadza pokój w jednym kraju po drugim - zaznaczył Binjamin Netanjahu przed kolacją z Donaldem Trumpem w Białym Domu, gdy przywódcom towarzyszyli jeszcze dziennikarze. To trzecie osobiste spotkanie przywódców w Waszyngtonie w tym roku.

Premier Izraela oznajmił również, że nominował prezydenta Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla i przekazał mu dokument potwierdzający zgłoszenie.

Zwracając się do reporterów, Netanjahu powiedział, że Izrael współpracuje z USA , by znaleźć państwa, które zapewnią Palestyńczykom lepszą przyszłość.

Trump wyraził z kolei nadzieję na to, że wojna izraelsko-irańska jest zakończona i że nie będzie musiał przeprowadzać kolejnego ataku na Iran.

Ocenił, że to, co się dzieje między Rosją i Ukrainą, to "straszna rzecz" i "wcale nie jest zadowolony" z prezydenta Władimira Putina.