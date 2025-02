Przedstawiony przez prezydenta USA Donalda Trumpa plan dotyczący Strefy Gazy nie dojdzie do skutku. Odrzuciły go państwa arabskie, wśród nich Jordania, Egipt oraz Arabia Saudyjska - przekazał portal BBC.

Trump ogłosił we wtorek po spotkaniu z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu w Waszyngtonie, że w długoterminowej perspektywie USA "przejmą kontrolę" nad Strefą Gazy, której mieszkańcy "powinni zostać przesiedleni do państw arabskich". Prezydent USA przedstawił tę wizję jako pomysł na przerwanie cyklu przemocy w regionie i odbudowę zrujnowanej Strefy Gazy jako "riwiery Bliskiego Wschodu" o międzynarodowym charakterze.

Jak zauważa komentator BBC James Bowen, zamieszanie spowodowane szokującym oświadczeniem Trumpa może osłabić kruche zawieszenie broni w Strefie Gazy. "To może być gwóźdź do trumny dla tej umowy" - dodał.

Plan dla Strefy Gazy. "Trump myśli nieszablonowo"

"Trump przedstawił ten plan i nawet jeśli nie zostanie on wprowadzony w życie, to porusza bardzo czułe struny w umysłach Palestyńczyków i Izraelczyków. Będzie on podtrzymywał projekty i marzenia skrajnie nacjonalistycznych ekstremistów żydowskich, którzy wierzą, że cała ziemia między Morzem Śródziemnym a rzeką Jordan, a może i dalej, jest podarowaną przez Boga żydowską własnością" - uważa Bowen.