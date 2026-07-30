W skrócie Władze Wenezueli prowadzą rozmowy z administracją Donalda Trumpa na temat pomocy w usuwaniu skutków trzęsienia ziemi z 24 czerwca, w którym zginęło ponad 5,5 tys. osób.

Delcy Rodriguez poinformowała o spotkaniu z delegacją USA, gdzie omówiono reakcje na podwójne trzęsienie ziemi, współpracę energetyczną, inwestycje i kwestie bezpieczeństwa.

Wenezuelskie media sugerują, że współpraca z USA może objąć prace przy usuwaniu gruzu po trzęsieniu ziemi o sile 7,2 i 7,5.

W wyniku kataklizmu do usunięcia pozostaje ponad 2,1 mln ton gruzu. Straty materialne szacuje się na prawie 20 mld dolarów.

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W komunikacie opublikowanym w sieci Telegram Delcy Rodriguez poinformowała, że spotkała się z delegacją administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, aby omówić kwestię usuwania skutków kataklizmu.

"Odbyliśmy spotkanie robocze z delegacją wysokiego szczebla rządu Stanów Zjednoczonych, podczas którego omówiliśmy podsumowanie działań podjętych w odpowiedzi na podwójne trzęsienie ziemi, dwustronną współpracę w dziedzinie energii, inwestycje oraz bezpieczeństwo" - czytamy w komunikacie.

Wenezuela zwróciła się o pomoc do USA

Wenezuelskie media spekulują, że współpraca ze stroną amerykańską może w pierwszej kolejności objąć prace przy odgruzowywaniu kraju po podwójnym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5.

Według niezależnego dziennika "El Nacional" prace przy usuwaniu gruzu zalegającego w miastach, które najbardziej ucierpiały podczas kataklizmu trwają powoli, m.in. z powodu braku specjalistycznego sprzętu.

Masa gruzu w Wenezueli. To skutek trzęsienia ziemi

"El Nacional" poinformował, że w najbardziej dotkniętym trzęsieniem ziemi stanie La Guaira usunięto z ulic zaledwie 12 proc. z zalegających tam łącznie 1,2 mln ton gruzu. W sumie w następstwie kataklizmu doszło do konieczności usunięcia na terenie Wenezueli ponad 2,1 mln ton gruzu z powalonych przez trzęsienie ziemi budynków.

Ze statystyk rządu Wenezueli wynika, że w podwójnym trzęsieniu ziemi zginęło ponad 5,5 tys. osób, a 20 tys. zostało pozbawionych dachu nad głową. Łączne straty materialne szacowane są przez Bank Światowy na prawie 20 mld dolarów.

Na początku roku Donald Trump przeprowadził operację militarną w Weneuzeli. Doszło do porwania i postawienia przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości prezydenta Nicolasa Maduro i jego żony. Delcy Rodriguez to stronniczka porwanego przywódcy.





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