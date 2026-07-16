W skrócie Donald Trump poinformował, że Iran pozwolił amerykańskiej obywatelce więzionej od 2024 roku opuścić kraj.

Nie podano tożsamości kobiety ani okoliczności jej zatrzymania, a według radia NPR od kwietnia 2026 roku w Iranie przebywało co najmniej sześciu niesłusznie przetrzymywanych obywateli USA.

W czasie, gdy informowano o uwolnieniu kobiety, siły USA przeprowadzały kolejne ataki na cele w Iranie, w tym centra dowodzenia i stanowiska obrony przeciwlotniczej.

Według agencji Reutera Iran odpowiedział, atakując amerykańskie systemy łączności wojskowej oraz zbiorniki paliwa w bazach w Jordanii i Kuwejcie.

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"Iran pozwolił amerykańskiej obywatelce, która została niesłusznie aresztowana w grudniu 2024 r. pod 'rządami' Śpiącego Joe Bidena na opuszczenie kraju" - oznajmił Trump we wpisie na platformie Truth Social. Dodał, że kobieta jest już poza Iranem i jest w dobrym stanie.

"Stany Zjednoczone Ameryki doceniają ten gest dobrej woli Iranu" - napisał Trump.

"Gest dobrej woli". Trump o działaniu Iranu

Tożsamość kobiety oraz okoliczności jej zatrzymania nie są dotąd znane. Prezydent był wielokrotnie wcześniej pytany o los Amerykanów przetrzymywanych przez Iran. Zapewniał, że poruszy ten temat w negocjacjach z Irańczykami.

Według radia NPR w kwietniu 2026 r. w irańskich więzieniach było co najmniej sześciu obywateli USA uznanych za niesłusznie przetrzymywanych.

Do "gestu dobrej woli" dochodzi na tle powrotu do otwartych działań wojennych między USA i Iranem. Środa była piątym kolejnym dniem amerykańskich bombardowań. Dzień wcześniej Trump groził, że rozpocznie ataki przeciwko irańskim elektrowniom i infrastrukturze już w przyszłym tygodniu, jeśli Iran nie pójdzie na ustępstwa.

Bliski Wschód. Kolejna seria uderzeń USA

W środę wieczorem czasu wschodnioamerykańskiego Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) poinformowało o serii kolejnych ataków na cele w Iranie. To druga fala amerykańskich uderzeń na Iran tego dnia.

Dowództwo, któremu podlegają amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie, powiadomiło w komunikacie, że wieczorna seria ataków na cele irańskie zakończyła się o godz. 21 czasu wschodnioamerykańskiego (o 3 nad ranem w Polsce).

Zaatakowano irańskie centra dowodzenia, stanowiska obrony przeciwlotniczej, zdolności rakietowe i bezzałogowe oraz obiekty nadzoru wybrzeża. Celem ataków jest "ograniczanie zdolności Iranu do stwarzania zagrożenia dla niewinnych marynarzy obsługujących statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz".

Wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. Iran odpowiada na ataki

CENTCOM przekazało, że do rażenia celów w wielu lokalizacjach, w tym w mieście portowym Bandar Abbas, gdzie użyto precyzyjnej amunicji. Wcześniej w środę siły amerykańskie przeprowadziły 90-minutową falę uderzeń na stanowiska obrony wybrzeża oraz wyrzutnie pocisków manewrujących na wyspie Wielki Tunb.

Wielki Tunb leży ponad 20 km na południe od irańskiej wyspy Keszm. Jest administrowany przez Iran jako część prowincji Hormozgan, jednak pretensje do wyspy zgłaszają również Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wyspa jest kluczowym punktem irańskiej obrony morskiej.

Według doniesień agencji Reutera, cytującej państwowe media w Iranie, irańska armia zaatakowała w odwecie amerykańskie systemy łączności wojskowej i zbiorniki paliwa w bazie w Jordanii, uderzono także w amerykańską bazę w Kuwejcie.





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