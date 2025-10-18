W skrócie Donald Trump podpisał ugodę skracającą karę więzienia George'owi Santosowi, który został skazany za oszustwa i kradzież tożsamości.

Santos był usunięty z Kongresu po licznych kłamstwach dotyczących swojej biografii i finansowania kampanii wyborczej.

Trump porównał sprawę Santosa do wcześniejszych kłamstw senatora Blumenthala, twierdząc, że potraktowano go niesprawiedliwie.

Radio publiczne NPR zwraca uwagę, że George Santos, zagorzały zwolennik Trumpa, przyznał się w 2024 roku do zarzutów oszustwa elektronicznego i kradzieży tożsamości.

Prokuratorzy uznali go odpowiedzialnym za "górę kłamstw, kradzieży i oszustw", których celem było wzbogacenie się i oszukanie darczyńców kampanii. Rozpoczął odbywanie kary w lipcu 2025 roku.

"George Santos był w pewnym sensie 'łobuzem', ale w naszym kraju jest wielu łobuzów, którzy nie są zmuszani do odsiadywania siedmiu lat więzienia" - napisał prezydent USA na platformie Truth Social.

"George przebywał w izolatce przez długi czas i, jak wynika ze wszystkich relacji, był okropnie maltretowany. Dlatego właśnie podpisałem ugodę, natychmiast zwalniając George'a Santosa z więzienia. Powodzenia, George, życzę Ci wspaniałego życia" - dodał Donald Trump, którego cytuje CNN.

Jak wyjaśniła ABC News, "zmiana wyroku (commutation) skraca karę, ale nie unieważnia wyroku skazującego, w przeciwieństwie do ułaskawienia (pardon), które przebacza przestępstwo i może przywrócić prawa utracone w wyniku skazania".

Po wyborze Santosa do Izby Reprezentantów w 2020 roku zaczęły pojawiać się doniesienia, iż zmyślił on wiele aspektów swojej biografii. Przyznał się do kłamstw na temat swojego wykształcenia, zatrudnienia i wychowania.

Santos został zaprzysiężony do Kongresu w 2022 roku pomimo nieścisłości dotyczących jego pochodzenia i finansowania kampanii wyborczej. W 2023 roku Izba Reprezentantów przegłosowała usunięcie go z parlamentu. Prawie wszyscy demokraci i ponad 100 republikanów opowiedziało się za wykluczeniem Santosa. Stał się zaledwie szóstym kongresmenem, który kiedykolwiek został wykluczony z Izby.

USA. Szturm na Kapitol. Donald Trump ułaskawił ponad 1500 osób

Prezydent Trump porównał przestępstwa Santosa do sprawy senatora Richarda Blumenthala, demokraty z Connecticut, sprzed ponad 15 lat na temat jego służby wojskowej. Blumenthal przyznał wcześniej, że "pomylił się" na temat służby w Wietnamie. Blumenthal służył sześć lat w Rezerwie Piechoty Morskiej, począwszy od 1970 roku, ale ani razu nie spędził tego czasu za granicą.

"To o wiele gorsze niż to, co zrobił George Santos, a przynajmniej Santos miał odwagę, przekonanie i inteligencję, by ZAWSZE GŁOSOWAĆ NA REPUBLIKANÓW!" - ocenił Trump.

W trakcie drugiej kadencji obecny prezydent USA ułaskawił ponad 1500 osób skazanych w związku z atakiem na Kapitol 6 stycznia 2021 roku.

