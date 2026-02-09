W skrócie Ghislaine Maxwell odmówiła odpowiedzi na pytania podczas zeznań w USA, powołując się na 5. poprawkę do konstytucji.

Prawnik Maxwell oświadczył, że jego klientka gotowa jest oczyszczyć Donalda Trumpa i Billa Clintona z podejrzeń w zamian za ułaskawienie.

Demokraci zarzucają władzom specjalne traktowanie Maxwell w więzieniu, wskazując m.in. na lepsze warunki bytowe.

Ghislaine Maxwell odmówiła w poniedziałek odpowiedzi na pytania podczas składania zeznań przed komisją Izby Reprezentantów USA w śledztwie dotyczącym Jeffreya Epsteina.

Skazana zasłoniła się 5. poprawką do konstytucji USA dającą prawo do nieskładania zeznań na swoją niekorzyść. Jej adwokat David Oscar Markus wyjaśnił, że Maxwell nie chce zaszkodzić swojej apelacji od wyroku skazującego ją na 20 lat więzienia.

USA. Partnerka Epsteina chce ułaskawienia. W zamian oferuje oczyszczenie Trumpa i Clintona

W oświadczeniu na platformie X Markus ujawnił, że zadeklarował gotowość swojej klientki do odpowiadania na pytania, jeśli zostanie ułaskawiona przez prezydenta Donalda Trumpa. Zasugerował jednocześnie, że jej zeznania mogą oczyścić z podejrzeń dotyczących sprawy Epsteina zarówno Trumpa, jak i Billa Clintona.

"Niektórym może nie podobać się to, co usłyszą, ale prawda ma znaczenie. Na przykład, zarówno prezydent Trump, jak i prezydent Clinton są niewinni. Tylko pani Maxwell może to wyjaśnić, a opinia publiczna ma prawo do tego wyjaśnienia" - napisał Markus.

63-letnia córka brytyjskiego posła i magnata medialnego już w ubiegłym roku złożyła zeznania przed zastępcą prokuratora generalnego Toddem Blanche'em, który wcześniej był osobistym prawnikiem Trumpa.

Zeznała wówczas, że nie była świadkiem niestosownych zachowań ze strony obecnego prezydenta. Maxwell złożyła zeznania po tym, gdy resort sprawiedliwości przeniósł ją do więzienia o złagodzonym rygorze.

Trump "dobrze życzy" Maxwell. Sygnaliści wskazują na specjalne względy w więzieniu

Demokraci oskarżają władze o specjalne traktowanie kobiety. Według sygnalistów w więzieniu otrzymuje ona m.in. przygotowywane posiłki na zamówienie, możliwość korzystania z siłowni poza normalnymi godzinami, poczęstunek dla przyjmowanych gości, a nawet możliwość korzystania z obiektów rekreacyjnych tylko dla pracowników.

Trump był wiele razy pytany, czy zamierza ułaskawić Maxwell, lecz nie dał dotąd jasnej odpowiedzi. Zapewniał jednak, że ma prawo to zrobić, i mówił, że zamierza o tym porozmawiać z resortem sprawiedliwości. Po jej skazaniu w 2020 r. Trump mówił, że "dobrze życzy" Maxwell.

W październiku Sąd Najwyższy USA zdecydował, że nie rozpatrzy apelacji Ghislaine Maxwell, która wnioskowała o unieważnienie jej wyroku 20 lat więzienia za wykorzystywanie nieletnich. W toku jest jednak inna skarga jej prawników, według których jej proces był nieuczciwy.

