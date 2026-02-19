Zaskakujący przebieg Rady Pokoju. Trump kazał wstawać przywódcom

W skrócie W Waszyngtonie rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Rady Pokoju powołanej przez Donalda Trumpa.

Polska reprezentowana jest przez Marcina Przydacza, który uczestniczy jako obserwator.

Niektóre państwa, w tym Francja, Niemcy, Wielka Brytania, odrzuciły zaproszenie do udziału w Radzie Pokoju.

- Chodzi tutaj o słowo bardzo łatwe do wymówienia, ale trudne do wprowadzenia w życie - pokój. To nim się tutaj zajmujemy (...). Nigdy dotychczas nie było innej takiej instytucji - podkreślił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, dodając, że Rada Pokoju należy do najważniejszych inicjatyw, w które był zaangażowany w swojej karierze.

Amerykański polityk stwierdził, że "zakończył już wiele wojen", ale do pełnego rozwiązania pozostaje jeszcze kwestia Strefy Gazy, oryginalnej przyczyny powstania Rady. Podziękował także światowym przywódcom, którzy przyłączyli się do organizacji i wyraził nadzieję, że dołączą do nich kolejni.

Donald Trump: Nigdy dotychczas nie było innej takiej instytucji

- Widziałem wiele innych instytucji, ale one tak naprawdę nie mają znaczenia w porównaniu do tej. Tutaj zebraliśmy wszystkich najważniejszych liderów - powiedział. Prezydent podkreślił także znaczenie miejsca, w którym odbywa się spotkanie - Instytutu Pokoju im. Donalda Trumpa.

- Pracujemy razem, aby zapewnić lepszą przyszłość Strefie Gazy i całemu światu. Światowi przywódcy byli bardzo hojni i USA były bardzo hojne - podkreślił prezydent.

Donald Trump następnie powitał poszczególnych przywódców, m.in. premiera Węgier Viktora Orbana i prezydenta Argentyny Javiera Milei. W tej części poprosił także o wstanie przedstawicieli kilku państw, w tym Serbii i Kosowa oraz Indii i Pakistanu.

W trakcie przemówienia prezydent odniósł się także do kwestii napiętych rozmów z Iranem. Jak podkreślił, sprawa ta zostanie rozwiązana w ciągu 10 dni. - Musimy zawrzeć znaczące porozumienie (...). Jeżeli to się nie wydarzy, staną się złe rzeczy - powiedział.

"Lepsza przyszłość dla Strefy Gazy i świata". Przemówienie prezydenta USA

Amerykański lider zapowiedział, że kolejne spotkanie Rady Pokoju może odbyć się w Norwegii. - Rada Pokoju nie tylko rozmawia. My przygotowujemy konkretne rozwiązania (...). USA wniosą wkład rzędu 10 miliardów dolarów na rzecz Rady Pokoju. To naprawdę niewielka liczba, jeżeli porównamy ją z kosztami walki - dodał.

Donald Trump podkreślił także, że organizacja planuje ścisłą współpracę z ONZ. - Rada Pokoju będzie patrzeć na ONZ i upewniać się, czy działa dobrze. Wzmocnimy ich, bo potrzebują pieniędzy. Tam pracują naprawdę dobrzy ludzie, ONZ ma naprawdę duży potencjał - zaznaczył.

Na pierwszy spotkaniu Rady Pokoju Polska jest reprezentowana przez ministra w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, który udał się do Waszyngtonu w charakterze obserwatora. Polski rząd nie wysłał swojego przedstawiciela.

Rada Pokoju. Donald Trump rozpoczął spotkanie w Waszyngtonie

Na czwartek zaplanowano dyskusję nad planem odbudowy Strefy Gazy oraz ujawnienie przez Trumpa szczegółów dotyczących programu pomocowego dla tego terytorium o wartości 5 mld dolarów.

Obecność zapowiedziało sześć głów państw, w tym prezydent Argentyny Javier Milei, pięciu szefów rządów (włączając w to premiera Węgier, Viktora Orbana) oraz trzech przedstawicieli ministerstw spraw zagranicznych (m.in. z Izraela).

Oprócz Trumpa ze strony amerykańskiej mają przemawiać: sekretarz stanu Marco Rubio, doradca i zięć prezydenta Jared Kushner, ambasador USA przy ONZ Mike Waltz, specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff.

USA. Ruszyła Rada Pokoju, na miejscu przedstawiciel Karola Nawrockiego

Jak podała stacja CNN, powołując się na źródła, czwartkowe spotkanie będzie wyglądać analogicznie do posiedzeń gabinetu Trumpa. Każdy z obecnych liderów kraju członkowskiego nowej instytucji ma przemawiać przez około dwie minuty.

Część krajów potwierdziła obecność w charakterze obserwatorów. Włochy będzie reprezentował wicepremier i minister spraw zagranicznych Antonio Tajani, a Czechy i Słowację - szefowie dyplomacji, odpowiednio - Petr Macinka i Juraj Blanar.

Minister w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego Marcin Przydacz, który także udaje się do Waszyngtonu w charakterze obserwatora, podkreślił, że weźmie udział w posiedzeniu Rady Pokoju w Waszyngtonie z uwagi na dobro relacji polsko-amerykańskich i transatlantyckich.

W składzie Rady Pokoju brak jest tradycyjnych sojuszników Stanów Zjednoczonych, m.in. Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Udziału odmówiły także m.in. - oprócz Polski - Hiszpania, Austria, Islandia, Norwegia i Szwecja, a także Watykan oraz Australia i Nowa Zelandia.

Światowi przywódcy w Waszyngtonie. Zabrakło m.in. Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii

W przypadku Kanady zaproszenie zostało wycofane przez Trumpa po krytycznych uwagach premiera Marka Carneya, wygłoszonych podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Chiny, Indie, Brazylia i Rosja potwierdziły otrzymanie zaproszeń, jednak dotąd nie podjęły decyzji o przystąpieniu.

Rada Pokoju to międzynarodowa instytucja powołana w celu nadzorowania drugiej fazy planu pokojowego Donalda Trumpa, obejmującej demilitaryzację i odbudowę Strefy Gazy. Trump pełni funkcję przewodniczącego i ma prawo mianowania członków Rady.

Organ ten może powołać międzynarodowe siły stabilizacyjne, a według Trumpa mógłby w przyszłości zastąpić ONZ w regionie Bliskiego Wschodu. Finansowanie Rady opiera się na dobrowolnych wpłatach państw członkowskich, innych krajów i organizacji.

