Zaskakujący głos z Wysp. "Możemy pójść na całość"

Michał Blus

Michał Blus

- Możemy pójść na całość. To jasne, że istnieje kilka możliwości, które trzeba rozważyć - powiedział premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham zapytany w BBC o możliwość powrotu kraju do Unii Europejskiej. Wcześniej premier jednoznacznie wypowiedział się o brexicie. - Przyniósł więcej szkód niż korzyści - ocenił.

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Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham
Premier Wielkiej Brytanii Andy BurnhamPAUL ELLISAFP

W skrócie

  • Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham rozważa powrót kraju do Unii Europejskiej. Polityk zaznaczył, że w grze są też inne warianty relacji z UE.
  • Burnham zapowiedział opracowanie kilku propozycji dotyczących przyszłych stosunków z Unią Europejską.
  • Wystąpienie premiera spotkało się ze sprzeciwem opozycji, która zarzuca mu powracanie do sporów z okresu brexitu.
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Brytyjski premier Andy Burnham powiedział w środowym wywiadzie w BBC, że powrót do Unii Europejskiej jest jedną z dróg, które wybrać może Wielka Brytania.

Pytany o to, jakie opcje są na stole nowego ułożenia stosunków z UE, Burnham odparł: - Możemy też pójść na całość. To jasne, że istnieje kilka możliwości, które trzeba rozważyć. Musimy sprawdzić, co jest wykonalne oraz jakie byłyby zalety i wady każdego z tych rozwiązań.

Wśród innych możliwości premier wymienił pozostanie przy obecnym układzie i wejście do unii celnej lub wspólnego rynku.

- Nie można pozwolić, by to pytanie wciąż wisiało w powietrzu. Mówię: ustalmy jasno kierunek kraju na następną dekadę i proszę ludzi, by się do mnie przyłączyli - dodał Burnham.

Brytyjski premier wprost o brexicie. "Przyniósł więcej szkód niż korzyści"

We wtorek podczas konferencji Partii Pracy w Liverpoolu Burnham zapowiedział, że chce zmienić relacje Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską i jeszcze w tym roku przedstawi kilka propozycji w tej sprawie, a potem spróbuje zbudować konsensus wokół jednej z nich.

-Brexit przyniósł więcej szkód niż korzyści - ocenił.

Alex Burghart, wiceszef Partii Konserwatywnej, oskarżył Burnhama we wtorek o "próbę ponownego otwarcia starych ran" z czasów gorących dyskusji o brexicie, a zastępca przywódcy Reform UK Richard Tice zarzucił premierowi, że "próbuje tylnymi drzwiami" wciągnąć kraj do UE.

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Jeszcze w tym roku ma odbyć się szczyt Zjednoczone Królestwo-Unia Europejska, poświęcony zacieśnieniu relacji. "Financial Times" pisze, że europejscy dyplomaci spodziewają się, że dojdzie do niego w Brukseli, 20 listopada.

Referendum, w którym nieznaczna większość Brytyjczyków opowiedziała się za wyjściem z UE, odbyło się 23 czerwca 2016 roku.

29 marca 2017 roku Wielka Brytania uruchomiła Artykuł 50. Traktatu o Unii Europejskiej, określający procedurę dobrowolnego wystąpienia państwa członkowskiego z UE, rozpoczynając w ten sposób proces wyjścia z Unii.

Zjednoczone Królestwo oficjalnie przestało być państwem członkowskim Unii 31 stycznia 2020 r., a 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy po Brexicie. 1 stycznia 2021 r. zaczął się nowy rozdział stosunków między Wielką Brytanią a UE, na mocy umowy o handlu i współpracy.

Źródło: BBC

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