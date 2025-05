"Zdjęcie zrobione na miejscu. Drzwi prezydenckiego samolotu otwierają się, ukazując Emmanuela Macrona zwróconego profilem, w trakcie dyskusji z kimś z wewnątrz samolotu, kto znajduje się poza kamerą. Nagle czyjaś ręka gwałtownie popycha dolną część jego twarzy. Prezydent zostaje zwrócony do otwartych drzwi, na wprost kamer. Z otwartymi ustami natychmiast zbiera się w sobie, by pomachać do mediów, jakby nic się nie stało" - relacjonuje portal.