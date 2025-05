"Zdjęcie zrobione na miejscu. Drzwi prezydenckiego samolotu otwierają się, ukazując Emmanuela Macrona zwróconego profilem, w trakcie dyskusji z kimś z wewnątrz samolotu, kto znajduje się poza kamerą. Nagle czyjaś ręka gwałtownie popycha dolną część jego twarzy. Prezydent zostaje zwrócony do otwartych drzwi, na wprost kamer. Z otwartymi ustami natychmiast zbiera się w sobie, by pomachać do mediów, jakby nic się nie stało" - relacjonuje portal.

"Był to moment, w którym prezydent i jego żona po raz ostatni odprężyli się przed rozpoczęciem podróży, przekomarzając się ze sobą. To był moment wzajemnej sympatii. To wszystko wystarczyło, aby dać teoretykom spiskowym trochę ziarna do ich młyna" - skomentował Pałac Elizejski.