Zaskakujące sygnały z NATO. Tak zakulisowo reagują na groźby Trumpa
W NATO, jak i samej Hiszpanii, groźby Donalda Trumpa nie są traktowane poważnie - opisuje Politico, cytując anonimowo wysokiego rangą oficera. Chodzi o wydatki na obronność i ostrzeżenia prezydenta USA. Ten grzmiał wcześniej, że Hiszpanię należałoby wyrzucić z Sojuszu. Tymczasem z Białego Domu płyną jednoznaczne głosy - Trump nie odpuści.
W skrócie
- Donald Trump skrytykował Hiszpanię za niewystarczające wydatki na obronność i zasugerował nałożenie ceł oraz rozważenie wykluczenia kraju z NATO.
- Jak się jednak okazuje, władze Hiszpanii i NATO nie traktują poważnie gróźb Trumpa.
- Media opisują, co zakulisowo mówią wojskowi w sprawie wydatków na zbrojenia w kontekście Hiszpanii.
Głośne słowa Donalda Trumpa padły 14 października. - Jestem bardzo niezadowolony z Hiszpanii. To jedyny kraj, który nie zwiększył swoich wydatków do 5 proc. - mówił. Dodał, że "myślał o ukaraniu jej cłami".
Jeszcze wcześniej Trump mówił, iż należy rozważyć wyrzucenie Hiszpanii z NATO w związku z tym, że nie wydaje odpowiednio dużo na obronność. - Nie mają argumentu, by tego nie robić (...). Może powinniście, szczerze mówiąc, wyrzucić ich z NATO - zasugerował podczas spotkania z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem.
Nie traktują gróźb Trumpa poważnie? Zakulisowe doniesienia
Jak opisuje teraz Politico, w Hiszpanii władze zbytnio nie przejmują się groźbami słanymi przez Donalda Trumpa. Podobne nastawienie panować ma w NATO - tam także nie spodziewają się, że prezydent USA przejdzie od słów do czynów.
- To zagrożenie (groźby Trumpa - red.) - nie jest na poziomie militarnym traktowane poważnie - powiedział anonimowo wysoki rangą oficer NATO podczas rozmowy w Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił Europy w Brukseli.
- Hiszpanie reagują spokojnie - dorzucił wojskowy. Politico wymownie pisze wręcz o "wzruszeniu ramionami" w reakcji na coraz bardziej wrogą retorykę Trumpa.
- Najważniejsze jest - i powinniśmy powiedzieć to z dumą - że Hiszpania to wiarygodny i odpowiedzialny sojusznik. Należy do NATO od 40 lat, płaciła bardzo wysoką cenę, życiem hiszpańskich żołnierzy, i jest gotowa wziąć udział w każdej misji, by wywiązać się z zobowiązań - mówiła minister obrony Hiszpanii Margarita Robles, reagując na zarzuty z USA.
- Nawet jeśli niektórzy nie są w stanie tego przyznać, Hiszpania to kraj dotrzymujący obietnic i szanowany członek Sojuszu - podkreśliła Robles. Przekazała też, że priorytetem NATO powinno być to, co dzieje się w Ukrainie.
Donald Trump nie odpuszcza Hiszpanii. "Nie są graczem zespołowym"
Jak przekazała Politico rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly, Trump wciąż skupia się na ruchach Hiszpanii i "rozważa konsekwencje gospodarcze".
- Prezydent Trump zawsze mówi to, co myśli, a jego czyny mówią same za siebie. Podczas gdy wszyscy sojusznicy zgodzili się zwiększyć wydatki na obronę do 5 proc., Hiszpania była jedynym krajem, który odmówił - przypomniała Kelly.
W środę, podczas spotkania z szefem NATO Markiem Rutte, Trump ponownie wrócił do tematu. - Będziesz musiał porozmawiać z Hiszpanią, Hiszpania nie jest graczem zespołowym - mówił republikanin.
Źródło: Politico