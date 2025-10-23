Zaskakujące sygnały z NATO. Tak zakulisowo reagują na groźby Trumpa

W skrócie Donald Trump skrytykował Hiszpanię za niewystarczające wydatki na obronność i zasugerował nałożenie ceł oraz rozważenie wykluczenia kraju z NATO.

Jak się jednak okazuje, władze Hiszpanii i NATO nie traktują poważnie gróźb Trumpa.

Media opisują, co zakulisowo mówią wojskowi w sprawie wydatków na zbrojenia w kontekście Hiszpanii.

Głośne słowa Donalda Trumpa padły 14 października. - Jestem bardzo niezadowolony z Hiszpanii. To jedyny kraj, który nie zwiększył swoich wydatków do 5 proc. - mówił. Dodał, że "myślał o ukaraniu jej cłami".

Jeszcze wcześniej Trump mówił, iż należy rozważyć wyrzucenie Hiszpanii z NATO w związku z tym, że nie wydaje odpowiednio dużo na obronność. - Nie mają argumentu, by tego nie robić (...). Może powinniście, szczerze mówiąc, wyrzucić ich z NATO - zasugerował podczas spotkania z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem.

Nie traktują gróźb Trumpa poważnie? Zakulisowe doniesienia

Jak opisuje teraz Politico, w Hiszpanii władze zbytnio nie przejmują się groźbami słanymi przez Donalda Trumpa. Podobne nastawienie panować ma w NATO - tam także nie spodziewają się, że prezydent USA przejdzie od słów do czynów.

- To zagrożenie (groźby Trumpa - red.) - nie jest na poziomie militarnym traktowane poważnie - powiedział anonimowo wysoki rangą oficer NATO podczas rozmowy w Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił Europy w Brukseli.

- Hiszpanie reagują spokojnie - dorzucił wojskowy. Politico wymownie pisze wręcz o "wzruszeniu ramionami" w reakcji na coraz bardziej wrogą retorykę Trumpa.

- Najważniejsze jest - i powinniśmy powiedzieć to z dumą - że Hiszpania to wiarygodny i odpowiedzialny sojusznik. Należy do NATO od 40 lat, płaciła bardzo wysoką cenę, życiem hiszpańskich żołnierzy, i jest gotowa wziąć udział w każdej misji, by wywiązać się z zobowiązań - mówiła minister obrony Hiszpanii Margarita Robles, reagując na zarzuty z USA.

- Nawet jeśli niektórzy nie są w stanie tego przyznać, Hiszpania to kraj dotrzymujący obietnic i szanowany członek Sojuszu - podkreśliła Robles. Przekazała też, że priorytetem NATO powinno być to, co dzieje się w Ukrainie.

Donald Trump nie odpuszcza Hiszpanii. "Nie są graczem zespołowym"

Jak przekazała Politico rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly, Trump wciąż skupia się na ruchach Hiszpanii i "rozważa konsekwencje gospodarcze".

- Prezydent Trump zawsze mówi to, co myśli, a jego czyny mówią same za siebie. Podczas gdy wszyscy sojusznicy zgodzili się zwiększyć wydatki na obronę do 5 proc., Hiszpania była jedynym krajem, który odmówił - przypomniała Kelly.

W środę, podczas spotkania z szefem NATO Markiem Rutte, Trump ponownie wrócił do tematu. - Będziesz musiał porozmawiać z Hiszpanią, Hiszpania nie jest graczem zespołowym - mówił republikanin.

Źródło: Politico

