Przed pierwszą kandydaturą Donalda Trumpa w 2016 roku, Władimir Putin pochwalił go jako "wybitnego i utalentowanego" polityka.

Rosja. Władimir Putin woli Joe Bidena

Putin odniósł się także do spekulacji o stanie zdrowia prezydenta USA. Zaznaczył, że gdy ostatni raz się widzieli - było to w 2021 roku - to nie zauważył niczego niepokojącego.