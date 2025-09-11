Zaskakujące słowa Łukaszenki. "Naszym zadaniem jest stać u boku Trumpa"

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

- Naszym głównym zadaniem jest stanąć po stronie Trumpa i pomagać mu w misji ustanowienia pokoju - stwierdził w czwartek prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka. Delegacja USA odwiedziła Mińsk, gdzie porozumiała się z białoruskimi władzami w sprawie uwolnienia więźniów politycznych, zniesienia sankcji oraz otwarcia ambasady Stanów Zjednoczonych w Mińsku.

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka
Prezydent Białorusi Aleksandr ŁukaszenkaVYACHESLAV PROKOFYEV / POOLAFP

- (Donald Trump - red.) skończył siedem wojen i konfliktów, czy sześć - to niewielka różnica. Ale naprawdę, jak żaden inny prezydent USA, angażuje się w to, aby tych wojen nie było - stwierdził Łukaszenka.

- Jego głównym zadaniem jest wojna na Ukrainie. Dla nas jest to najważniejszy kierunek. Dlatego musimy wszelkimi sposobami wspierać jego dążenia. Proszę was nie tyle o to, abyście nie odchodzili od tej kwestii, ale abyście robili wszystko, aby ta kwestia nie zeszła na dalszy plan - powiedział, zwracając się do przedstawicieli amerykańskiej administracji obecnych w Mińsku.

USA porozumiały się z Białorusią. Uwolniono 52 więźniów

Amerykańska delegacja pod wodzą John'a Coala odwiedziła w środę Mińsk, gdzie spotkała się z prezydentem Łukaszenką. Przedstawiciele obu państw porozumieli się w sprawie uwolnienia 52 więźniów politycznych, którzy przebywali w białoruskich więzieniach. Wśród nich jest również trzech Polaków.

Zobacz również:

Rzecznik MSZ Paweł Wroński przekazał szczegóły dot. polskich więźniów uwolnionych z Białorusi
Polska

Nowe informacje o Polakach uwolnionych z Białorusi. Rzecznik MSZ ujawnia

Agata Sucharska
Agata Sucharska

    W zamian Stany Zjednoczone zniosły sankcje nałożone na białoruskie narodowe linie lotnicze Belavia. John Coal zapowiedział, że Donald Trump chciałby normalizacji stosunków z Białorusią, dlatego w planie jest również przywrócenie funkcjonowania ambasady USA w Mińsku.

    Zobacz również:

    Alaksandr Łukaszenka, przywódca Białorusi
    Świat

    Łukaszenka uwolnił kilkudziesięciu więźniów. "Są wśród nich Polacy"

    Anna Nicz
    Krzysztof Ryncarz
    Anna Nicz, Krzysztof Ryncarz

      USA. Trump przekazał Łukaszence prezent urodzinowy

      Łukaszenka otrzymał również od prezydenta USA list z życzeniami urodzinowymi oraz spinki do mankietów z wizerunkiem Białego Domu. "Modlimy się o Twoje zdrowie i pomyślność, a także o dalszy postęp w osiąganiu naszych wspólnych celów w imieniu narodów Stanów Zjednoczonych i Białorusi" - czytamy w liście od Trumpa.

      - Proszę przekazać Donaldowi i pierwszej damie USA podziękowania za gratulacje i życzenia, które mi przesłali. Rozumiemy je, potrafimy czytać między wierszami. Bardzo cenimy tę wiadomość od Donalda Trumpa - odparł Łukaszenka.

      Zobacz również:

      Alaksandr Łukaszenka, przywódca Białorusi
      Świat

      Niezapowiedziana rozmowa Trumpa z Łukaszenką. "1300 więźniów"

      Bartosz Kołodziejczyk
      Bartosz Kołodziejczyk
      Bogucki w "Gościu Wydarzeń" o zbrojeniach: Nie możemy stracić już żadnego dniaPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze