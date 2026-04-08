W skrócie Kim Dzong Un uznał prezydenta Korei Południowej Lee Jae-myunga za osobę "otwartą i tolerancyjną" po przeprosinach za naruszenie przestrzeni powietrznej Pjongjangu.

Media jednak podkreślają, że oświadczenia obu stron nie zmieniły radykalnie negatywnego nastawienia Korei Północnej względem Korei Południowej, ale obniżyły napięcie.

Zdaniem ekspertów Korea Północna poprzez takie działania może próbować wyeliminować ryzyko eskalacji przed wizytą Donalda Trumpa w Chinach.

Jak poinformowała agencja Unian, podczas ostatniego kongresu Partii Pracy w Korei Północnej Kim Dzong Un przyjął "typowo agresywną retorykę". W trakcie wydarzenia nazywał bowiem Koreę Południową "stałym, głównym wrogiem". Ponadto groził Seulowi "całkowitym upadkiem" w przypadku prowokacji.

"The Wall Street Journal" przekazał jednak, że siostra przywódcy, która pełni funkcję rzeczniczki reżimu, powiedziała po kongresie, że Kim Dzong Un uważa, iż prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung jest "osobą otwartą i tolerancyjną".

Korea Północna. Ciepłe słowa Kim Dzong Una w kierunku prezydenta Korei Południowej

Ciepłe słowa przywódcy Korei Północnej pojawiły się w kontekście przeprosin Lee za naruszenie przestrzeni powietrznej Pjongjangu przez południowokoreańskie drony. Kilka godzin po przeprosinach siostra Kim Dzong Una przekazała władzom z południa podziękowania swojego brata i pochwaliła "bardzo udane i mądre zachowanie".

Zobacz również: Dagmara Pakuła

W odpowiedzi na słowa Pjongjangu biuro prezydenta Korei Południowej wyraziło nadzieję, że takie reakcje doprowadzą do "pokojowego współistnienia na półwyspie koreańskim".

"WSJ" zauważyło, że oświadczenia te złagodziły napięcie między obydwoma krajami na tle regularnych ostrzałów obszarów przygranicznych. Jednocześnie państwa nadal pozostają w stanie wojny.

Dziennik zwraca przy tym uwagę, iż Kim Dzong Un "raczej nie zmieni radykalnie swojego negatywnego nastawienia do Korei Południowej". Jednak komplementy pod adresem Lee wskazują, że gniew Pjongjangu wobec Seulu nieco zmalał.

Konflikt na półwyspie koreańskim. Media: Kim Dzong Un chce wyeliminować ryzyko eskalacji

Dziennik dodaje ponadto, że "jest również całkiem prawdopodobne", iż poprzez takie oświadczenia Korea Północna próbuje wyeliminować ryzyko eskalacji konfliktu przed planowaną wizytą Donalda Trumpa w Chinach.

- Retoryka o deeskalacji raczej nie przyczyni się do postępu w stosunkach międzykoreańskich - stwierdził cytowany przez "WSJ" Hwang Ji-hwan, profesor stosunków międzynarodowych na Narodowym Uniwersytecie Seulskim.

Przypomnijmy, że Bloomberg informował wcześniej, że Korea Północna zniszczyła kilka osiedli w pobliżu jednej ze swoich kluczowych baz wojskowych. Według agencji może to wskazywać na plany rozbudowy infrastruktury wokół miejsc wystrzeliwania rakiet i satelitów.

Jednocześnie stacja CNN zauważyła, że - mimo iż Korea Północna jest sojusznikiem Iranu - Pjongjang stara się dystansować od Teheranu i nie wspiera go w trwającej wojnie na Bliskim Wschodzie. Iran bowiem nie otrzymał Koreańczyków z północy broni ani żadnej innej pomocy.

Dodajmy, że Korea Północna wystrzeliła w środę co najmniej jeden niezidentyfikowany pocisk w kierunku Morza Wschodniego, o czym poinformowała armia Korei Południowej. To kolejny taki incydent w ciągu dwóch dni. Zdaniem południowokoreańskich mediów wtorkowa próba skończyła się porażką, przez co w środę podjęto ją ponownie.

Źródła: Unian, "The Wall Street Journal"

Bosacki w "Gościu Wydarzeń" o wysłaniu polskich żołnierzy na Bliski Wschód: Nie ma sensu Polsat News