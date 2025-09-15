W sieci furorę robi fragment przemówienia Donalda Trumpa, w którym przyznaje, że "mądrzy ludzie go nie lubią".

Słowa padły w zeszłą sobotę podczas gali charytatywnej fundacji Hope Through Education w należącym do prezydenta klubie golfowym Trump National Golf Club Bedminster.

- Wiecie, mądrzy ludzie mnie nie lubią. I nie lubią o czym rozmawiamy - powiedział Trump, na co uczestnicy zareagowali śmiechem.

Szczere słowa Donalda Trumpa. "Mądrzy ludzie mnie nie lubią"

W szerszym kontekście prezydent USA mówił o Tylerze Robinsonie - podejrzanym o zabójstwo konserwatywnego aktywisty Charliego Kirka, który wspierał Trumpa w jego kampanii wyborczej.

- (Robinson - red.) kompletnie się zradykalizował i oszalał, i to musiało być traumatyczne, ponieważ jego rodzice są konserwatywni - podobno bardzo mili ludzie - mieszkają w Utah, ojciec wydał syna - mówił Trump.

- Cholera, to trudna sprawa. Swoją drogą, zapytałem kogoś w FBI, jak często zdarza się, że - nawet wiedząc o winie - ojciec albo rodzice wydają własnego syna. I on powiedział:

Prawie nigdy - dodał.

Komentarz Trumpa pojawił się przed ogłoszeniem wszczęcia "dużego śledztwa" przeciwko grupom lewicowym w kraju. To odpowiedź na morderstwo Charliego Kirka.

W niedzielę Trump powiedział dziennikarzom, że odpowiedzialność za wydarzenia z 10 września ponoszą lewicowi aktywiści.

- Kiedy patrzycie na wichrzyciela, patrzycie na tę hołotę, która tak źle mówi o naszym kraju, na te wszystkie palenia amerykańskich flag - to jest lewica. To nie jest prawica - mówił prezydent.

Trump nie podał jednak które grupy zostaną poddane śledztwu. - Zobaczymy. Ogłosimy to - powiedział dziennikarzom. - Wielu ludzi, których określilibyście jako lewicowych - dodał. - Oni już są sprawdzani.

Źródło: Bpdaily, Interia

