Gail Ashton i Kristen Larson wyłowiły osłonice za pomocą specjalnych paneli osadniczych, zawieszonych na pływających konstrukcjach. - Zwierzęta po prostu przyczepiają się do nich, zamiast do skał. Ułatwia to zbieranie i badanie tych gatunków bez ingerowania w środowisko naturalne - wyjaśniła Ashton.

Osłonice wyłowione koło archipelagu Galapagos mogą mieć maksymalnie trzy lata. Ich dokładny wiek nie jest jednak znany. Naukowcy wiedzą tylko, kiedy wystawili panele, ale nie mają informacji, kiedy zwierzęta się na nich osiedliły.

Badaczki podkreślają, że nie jest jasne, jaki gatunek - ani nawet jaki rodzaj, czyli grupę gatunków - reprezentują znalezione osłonice. Część okazów ma zostać przetransportowanych do Stanów Zjednoczonych w celu przeprowadzenia dalszych badań.

- Kristen przyjrzy się dokładnie ich cechom wewnętrznym. Mamy nadzieję, że uda nam się je zidentyfikować - podkreśliła Gail Ashton.

