W skrócie Ceremonia pogrzebowa Anatolija Kaszpirowskiego odbyła się na Cmentarzu Trojekurowskim, miała charakter zamknięty, a syn zmarłego nie wziął w niej udziału.

Według bratanka hipnotyzera ciało ma zostać przewiezione na Ukrainę, gdzie część prochów ma spocząć obok matki zmarłego, a pozostała część na Cmentarzu Trojekurowskim w Moskwie.

Ciało Kaszpirowskiego może być przewiezione przez Unię Europejską, prawdopodobnie przez Polskę, jednak nie jest to oficjalnie potwierdzone.

Kaszpirowski zdobył popularność w ZSRR dzięki telewizyjnym seansom. Później występował w programach paranormalnych, a w czasie pandemii prowadził kanał na YouTube.

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Słynny hipnotyzer Anatolij Kaszpirowski zmarł w sobotę na atak serca w wieku 87 lat. Jak przekazała rosyjska agencja informacyjna RIA Novosti, "uroczystość pogrzebowa odbyła się w czwartek w Wielkiej Sali Cmentarza Trojekurowskiego i trwała około godziny".

Inny rosyjski portal podkreślił, że ceremonia miała charakter zamknięty, a syn zmarłego - według gazety "Vzglyad" - odmówił wzięcia udziału w ceremonii pogrzebowej.

Następnie trumnę wyniesiono z sali pogrzebowej i "przewieziono w nieznane miejsce". - Według moich informacji ciało zostanie teraz przewiezione na Ukrainę - miał przekazać agencji bratanek Kaszpirowskiego, Jurij Mamajew.

Anatolij Kaszpirowski nie żyje. Nowe informacje o pochówku

Choć hipnotyzer urodził się na terenie dzisiejszej Ukrainy, przez całe życie związany był z Rosją. W 1993 r. został wybrany deputowanym do rosyjskiej Dumy Państwowej.

Do parlamentu wszedł z list Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji. W 1995 roku popadł jednak w konflikt z liderem formacji Władimirem Żyrinowskim i wyjechał do USA.

Przez to i fakt, że Kaszpirowski nie krył swoich prorosyjskich poglądów decyzja o pochówku w Ukrainie może wydawać się zaskakująca. Tymczasem, według rosyjskich mediów, sytuacja jest bardziej skomplikowana.

"Zakłada się, że ciało mojego wujka zostanie skremowane, część zostanie wysłana na Ukrainę, a część zostanie pochowana, zgodnie z przewidywaniami, na Cmentarzu Troekurowskim, prawdopodobnie obok grobu Siergieja Dorienki" - cytuje Mamajewa inny rosyjski portal informacyjny. Jak sprecyzowano, w Ukrainie część prochów Kaszpirowskiego ma spocząć obok jego matki.

Według ukraińskiego serwisu TSN, który powołuje się na rosyjskie media, ciało Kaszpirowskiego ma zostać przewiezione przez UE, prawdopodobnie przez Polskę, do Ukrainy. Obecnie nie ma oficjalnego potwierdzenia tej informacji.

Fenomen Kaszpirowskiego. W XXI wieku próbował przypomnieć o sobie widzom

Kaszpirowski zdobył ogromną popularność w Związku Radzieckim oraz poza jego granicami pod koniec lat 80., kiedy jego publiczne "seanse lecznicze" zaczęły być transmitowane w telewizji. Przekonywał, że prezentowane metody są skuteczne "od pierwszej sekundy".

W XXI wieku próbował przypomnieć o sobie widzom. W 2009 roku rosyjska stacja NTV nadawała program "Seans z Kaszpirowskim", gdzie zajmowano się zjawiskami paranormalnymi. W czasie pandemii COVID-19 hipnotyzer prowadził vloga na platformie YouTube.

Kaszpirowski był trzykrotnie żonaty. W 2025 roku urodziła mu się córka.

Źródło: RIA Novosti, "Vzglyad", TSN



