Zaskakujące badania. Płody "płaczą" gdy matka je jarmuż

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk Świat

Smak jarmużu wywołuje na twarzach nienarodzonych dzieci grymas podobny do płaczu - wynika z badań naukowców z University of Durham w Wielkiej Brytanii. Płody dwukrotnie częściej "uśmiechały się", gdy matkom podano kapsułki ze sproszkowaną marchwią. To pierwsze badanie, w którym naukowcy przyjrzeli się reakcjom płodów na smak potraw.

Zdjęcie / X.Compagnion/Facebook/Durham University / Wikimedia