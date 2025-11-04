Zaskakująca umowa sojuszników w NATO. W oczy rzuca się jeden szczegół
Nietypowa transakcja między sojusznikami NATO. Rumunia kupiła od Holandii 18 samolotów F-16 Fighting Falcon za jedno euro. Samoloty będą wykorzystywane wyłącznie do szkolenia pilotów z Ukrainy i krajów NATO. To "mądra inwestycja w szkolenia, współpracę i przyszłość" - komentował rumuński minister obrony Ionut Mosteanu.
"Ministerstwo Obrony podpisało umowę na zakup 18 samolotów F-16 Fighting Falcon i powiązanego sprzętu od rządu Królestwa Niderlandów" - napisał minister Ionut Mosteanu w poniedziałek w serwisach społecznościowych, cytowany przez portal Romania Journal.
"To ważny krok w rozwoju Europejskiego Centrum Szkolenia F-16 w Fetesti, które stało się regionalnym ośrodkiem szkolenia pilotów NATO i państw partnerskich" - napisał Mosteanu.
Rumunia kupiła kilkanaście myśliwców. Zaskakująca kwota transakcji
Co ciekawe, umowa na zakup 18 samolotów F-16 Fighting Falcon opiewa na symboliczną kwotę jednego euro.
"F-16 oznacza bezpieczeństwo, współpracę i krok bliżej do następnego etapu: integracji samolotów F-35 z rumuńskimi siłami powietrznymi" - dodał szef resortu.
Jak podkreślił Ionut Mosteanu, jest to "mądra inwestycja w szkolenia, współpracę i przyszłość", która "odzwierciedla zaufanie naszych holenderskich partnerów i uznanie dla profesjonalizmu rumuńskich sił powietrznych".
Rumunia ściśle współpracuje z Holandią w kwestii bezpieczeństwa
Ambasadorka Holandii w Rumunii Willemijn van Haaften oświadczyła, że oba państwa ściśle współpracują w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony - przekazał portal rumuńskiej sekcji Radia Wolna Europa, Europa Libera Romania.
- Jesteśmy partnerami w NATO i współpracujemy na rzecz odstraszania i bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu - mówiła van Haaften.
- Zarówno Holandia, jak i Rumunia są oddanymi partnerami we wspieraniu Ukrainy. Europejskie Centrum Szkolenia F-16 jest jednym z przykładów doskonałej współpracy - dodała ambasadorka Holandii w Rumunii.