"Ministerstwo Obrony podpisało umowę na zakup 18 samolotów F-16 Fighting Falcon i powiązanego sprzętu od rządu Królestwa Niderlandów" - napisał minister Ionut Mosteanu w poniedziałek w serwisach społecznościowych, cytowany przez portal Romania Journal.

"To ważny krok w rozwoju Europejskiego Centrum Szkolenia F-16 w Fetesti, które stało się regionalnym ośrodkiem szkolenia pilotów NATO i państw partnerskich" - napisał Mosteanu.

Rumunia kupiła kilkanaście myśliwców. Zaskakująca kwota transakcji

Co ciekawe, umowa na zakup 18 samolotów F-16 Fighting Falcon opiewa na symboliczną kwotę jednego euro.

"F-16 oznacza bezpieczeństwo, współpracę i krok bliżej do następnego etapu: integracji samolotów F-35 z rumuńskimi siłami powietrznymi" - dodał szef resortu.

Jak podkreślił Ionut Mosteanu, jest to "mądra inwestycja w szkolenia, współpracę i przyszłość", która "odzwierciedla zaufanie naszych holenderskich partnerów i uznanie dla profesjonalizmu rumuńskich sił powietrznych".

Rumunia ściśle współpracuje z Holandią w kwestii bezpieczeństwa

Ambasadorka Holandii w Rumunii Willemijn van Haaften oświadczyła, że oba państwa ściśle współpracują w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony - przekazał portal rumuńskiej sekcji Radia Wolna Europa, Europa Libera Romania.

- Jesteśmy partnerami w NATO i współpracujemy na rzecz odstraszania i bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu - mówiła van Haaften.

- Zarówno Holandia, jak i Rumunia są oddanymi partnerami we wspieraniu Ukrainy. Europejskie Centrum Szkolenia F-16 jest jednym z przykładów doskonałej współpracy - dodała ambasadorka Holandii w Rumunii.

